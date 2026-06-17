Imágenes sensibles: Dua Lipa metió mano y las redes estallaron

Aunque las imágenes no muestran nada fuera de lo común para una pareja que atraviesa un gran momento sentimental, el gesto alcanzó para disparar todo tipo de reacciones. Muchos seguidores destacaron la naturalidad y la complicidad entre ambos, mientras que otros se tomaron la situación con humor y llenaron las plataformas de comentarios ingeniosos.

Lo cierto es que Dua Lipa y Callum Turner viven un presente inmejorable. Tras consolidar su relación en los últimos años, la pareja celebró recientemente su casamiento y desde entonces se los ha visto compartiendo distintos viajes y escapadas románticas.

Las fotos de esta última salida volvieron a confirmar que atraviesan una etapa de plena felicidad. Sin embargo, nadie imaginó que un simple gesto captado por las cámaras terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de los últimos días.

dua lipa

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