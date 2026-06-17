Imágenes sensibles: Dua Lipa metió mano y las redes estallaron
Una secuencia de fotos de la cantante junto a Callum Turner durante un día de playa se volvió viral y provocó una catarata de reacciones entre sus seguidores.
Dua Lipa volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una canción ni por alguno de sus multitudinarios shows. La artista británica quedó en el centro de la conversación luego de que se difundieran unas imágenes junto a su esposo, el actor Callum Turner, que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales y medios de espectáculos de todo el mundo.
La pareja disfrutaba de una jornada de descanso junto al mar cuando los fotógrafos captaron una serie de escenas que no tardaron en llamar la atención. Entre abrazos, sonrisas y gestos de complicidad, hubo una imagen en particular que terminó llevándose todos los comentarios.
En la secuencia se puede ver a Dua Lipa acercando una de sus manos a la zona del traje de baño de Turner, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes. Como era de esperar, la foto se viralizó en cuestión de horas y dio lugar a una ola de bromas, memes y especulaciones.
Aunque las imágenes no muestran nada fuera de lo común para una pareja que atraviesa un gran momento sentimental, el gesto alcanzó para disparar todo tipo de reacciones. Muchos seguidores destacaron la naturalidad y la complicidad entre ambos, mientras que otros se tomaron la situación con humor y llenaron las plataformas de comentarios ingeniosos.
Lo cierto es que Dua Lipa y Callum Turner viven un presente inmejorable. Tras consolidar su relación en los últimos años, la pareja celebró recientemente su casamiento y desde entonces se los ha visto compartiendo distintos viajes y escapadas románticas.
Las fotos de esta última salida volvieron a confirmar que atraviesan una etapa de plena felicidad. Sin embargo, nadie imaginó que un simple gesto captado por las cámaras terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de los últimos días.
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