Detuvieron al hombre acusado de golpear brutalmente a su expareja en Pilar

El vínculo estuvo cargado de situaciones de maltrato y denigración. La propia víctima había hecho referencia a empleados de la agencia que "sabían lo que pasaba, pero callaron”. En ese marco, la fiscalía les tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes corroboraron las denuncias de Camila.

Los antecedentes del agresor de Pilar

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A esto se le suma que Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

Cuando la policía allanó su casa en enero, encontraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre.

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Se espera que el acusado sea indagado por la fiscal Semería en las próximas horas.

Por su parte, Camila declaró este martes ante la Justicia e indicó que, a partir del allanamiento realizado a Balbuena en enero, no había recibido nuevas amenazas ni había sido acosada. Pese a esto, se mostró disconforme con la decisión del Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas de denegarle la prórroga de la medida cautelar.

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