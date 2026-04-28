Detuvieron al hombre acusado de golpear brutalmente a su expareja en Pilar
Tras los escalofriantes videos y el reclamo público por parte de la víctima, Federico Nicolás Balbuena será indagado por la Justicia.
Federico Nicolás Balbuena, acusado de propinarle brutales golpizas a su expareja en Pilar, fue detenido este martes luego de que la víctima hiciera públicos los escalofriantes videos y reclamara por justicia. “Si algo me pasa, ya saben quién fue”, había advertido la joven.
El arresto de Balbuena, de 34 años, se llevó a cabo a pedido de la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, especializada en violencia de género. El acusado fue localizado y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense en su domicilio, ubicado dentro de un country de la zona, donde permanecía oculto.
El procedimiento ocurre tan solo tres días después de que Camila, la víctima, publicara los videos de las agresiones y realizara un contundente descargo en redes sociales reclamando la falta de Justicia y la inacción por parte de la fiscal. Según informó, hasta esta semana, el denunciado no había sido ni siquiera citado a declarar.
Según la investigación, Balbuena conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. La relación de pareja duró cinco años, tres de los cuales convivieron, hasta que se separaron en noviembre de 2024.
El vínculo estuvo cargado de situaciones de maltrato y denigración. La propia víctima había hecho referencia a empleados de la agencia que "sabían lo que pasaba, pero callaron”. En ese marco, la fiscalía les tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes corroboraron las denuncias de Camila.
Los antecedentes del agresor de Pilar
A esto se le suma que Balbuena registra varios antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia por abuso sexual, radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.
Cuando la policía allanó su casa en enero, encontraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre.
Se espera que el acusado sea indagado por la fiscal Semería en las próximas horas.
Por su parte, Camila declaró este martes ante la Justicia e indicó que, a partir del allanamiento realizado a Balbuena en enero, no había recibido nuevas amenazas ni había sido acosada. Pese a esto, se mostró disconforme con la decisión del Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas de denegarle la prórroga de la medida cautelar.
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