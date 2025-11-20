La inesperada candidata que Wanda Nara señaló como su sucesora en MasterChef

Esa respuesta despertó la empatía de Wanda, quien decidió usar el momento para aconsejarla y, de paso, elegirla como una posible sucesora. Mirándola con complicidad, le sugirió: "Empezá a organizarte porque si yo tuviera que elegir a una de las chicas nuevas, como del momento, una sucesora, te veo mucho", logrando que La Reini no pudiera contener su emoción y expresara: "Ya con esto, ya gené".