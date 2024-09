Impensada interna familiar detrás de la internación de Jorge Lanata: habló su esposa

"Estamos contentos porque, gracias a Dios, evoluciona muy bien", comenzó diciendo la esposa del conductor radial y televisivo. Al ser consultada por su relación con Lola y Bárbara, las hijas de Lanata, Elba sostuvo: "No es momento para hablar de nada, Jorge está internado, son muchas cosas y prefiero no hablar nada".

"Hace 78 días que estoy abocada a Jorge, al trabajo y a mis hijos, que son menores y no tienen papá", detalló. En relación a las hijas de su pareja, volvió a decir: "Jorge está internado, no hay nada que tengamos que estar discutiendo, hablando, lo que fuera... no es momento, el centro es Jorge".

Luego, le preguntaron si las hijas de Jorge pasaban a verlo y si era verdad que ella pidió que dos asistentes del periodistas y las jóvenes no entren a su habitación, tras lo cual respondió: "Yo lo único que hice fue cumplir los deseos de Jorge". De esta manera, confirmó que el periodista pidió expresamente que sus hijas no entren a verlo.

Elba compartió el último parte médico de Lanata

El pasado viernes 30 de agosto, las autoridades del Hospital Italiano dieron a conocer un nuevo parte médico oficial para informar sobre la evolución del tratamiento del periodista y su estado de salud general.

La encargada de difundir la información, como en ocasiones anteriores, fue la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, a través de sus cuentas en las redes sociales: "El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Evoluciona con mejoría de su estado general. Presenta adecuadas respuestas neurológicas y se encuentra hemodinámicamente compensado, sin infecciones activas", indica el parte que lleva tranquilidad sobre la evolucion de su estado general.

A su vez, señalaron que "la función renal ha mostrado una evolución favorable. Además, su cuadro de encefalopatía demuestra mejoría. Continúa en proceso de rehabilitación motora, con tolerancia progresiva ala sedestación y adecuada respuesta a la rehabilitación respiratoria".

El parte médico señala además que "el paciente permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar con su tratamiento”.

El comunicado lleva las firmas de los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de la institución.