Imperdibles: los estrenos new adult de Prime Video para 2026

Hay un pulso que late con fuerza en el mundo del streaming, y tiene un nombre claro: New Adult. Ese género que navega entre el descubrimiento de la adultez, los amores incendiarios y las lealtades inquebrantables encontró en Prime Video su refugio más sagrado. La plataforma no solo supo leer los éxitos de las librerías, sino que construyó una base de fans global que espera cada estreno con la ansiedad de quien lee el capítulo final de su novela favorita.