Imperdibles: los estrenos new adult de Prime Video para 2026
Prime Video, la plataforma modelo en adaptaciones literarias de romances new adult tendrá un año específico con este género. Los detalles.
Hay un pulso que late con fuerza en el mundo del streaming, y tiene un nombre claro: New Adult. Ese género que navega entre el descubrimiento de la adultez, los amores incendiarios y las lealtades inquebrantables encontró en Prime Video su refugio más sagrado. La plataforma no solo supo leer los éxitos de las librerías, sino que construyó una base de fans global que espera cada estreno con la ansiedad de quien lee el capítulo final de su novela favorita.
Este año, Prime redobla la apuesta. Tras el fenómeno de Culpables, la plataforma se prepara para una oleada de producciones que prometen dominar las redes sociales y redefinir el concepto de "maratón".
Los lanzamientos que marcarán el calendario: del hielo de "Off-Campus" al suspenso de "Marfil"
La programación para este año y el próximo es un despliegue de diversidad dentro del género. Desde los pasillos de las universidades de élite hasta los oscuros secretos familiares en España, Prime Video tiene cubierto cada ángulo del deseo. Uno por uno, todos los estrenos:
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Off-Campus (Estreno: 13 de mayo): Basada en la aclamada saga de Elle Kennedy, esta serie nos sumerge en el competitivo y hormonal mundo del hockey universitario. Con una fecha de estreno ya fijada para el 13 de mayo, la historia de Garrett Graham y Hannah Wells promete traer esa mezcla perfecta de humor, tensión deportiva y un romance que se construye desafiando todos los prejuicios. Es la adaptación que los lectores pidieron a gritos durante años.
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Maxton Hall - Temporada 3 (Sin fecha oficial): El éxito alemán que nos obsesionó con Ruby y James Beaufort regresa para cerrar su arco dramático. Aunque no tenemos fecha oficial, la producción ya es una prioridad absoluta. La tercera temporada promete resolver las cenizas que quedaron tras el final de la anterior, manteniendo esa estética de Dark Academia que la hizo única en el catálogo.
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Enfrentados: Marfil: Como parte del acuerdo con Mercedes Ron, llega la adaptación de la dilogía que mezcla el romance con el thriller. Protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, "Marfil" nos lleva de Nueva York a España en una trama de secuestros, guardaespaldas enigmáticos y una atracción prohibida que pondrá a prueba los límites de la confianza.
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Dímelo en secreto: Otra de las grandes apuestas del universo de Mercedes Ron. Esta historia se sumerge en los secretos de la infancia que resurgen con una intensidad devastadora en la juventud. Es una exploración sobre los vínculos familiares y cómo el primer amor puede ser, al mismo tiempo, nuestra salvación y nuestra condena.
Una mirada al futuro: el regreso de la realeza
Si pensaban que el 2026 sería el techo, Prime Video ya está calentando motores para el año próximo. A esta lista de éxitos se sumará uno de los eventos cinematográficos más esperados por el fandom internacional: "Red, White & Royal Wedding".
La secuela de la exitosa película protagonizada por Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Perez nos llevará de regreso a la diplomacia y el amor real, explorando los preparativos de la boda más comentada del mundo. Con el regreso confirmado de Galitzine, la película promete ser el broche de oro para una era donde el amor no conoce de protocolos ni de fronteras.
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