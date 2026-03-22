Indio Solari convocó a una vigilia por el Día de la Memoria: "Ojalá seamos muchos"
El músico reapareció con un mensaje de voz en el que convocó a sumar a la jornada de reflexión y memoria en Plaza de Mayo.
En la antesala de una fecha cargada de simbolismo, una de las voces más influyentes de la cultura popular argentina se hizo presente: Indio Solari envió un mensaje especial para convocar a la sociedad a participar de la Vigilia por la Identidad, que se llevará a cabo este lunes 23 de marzo en la histórica Plaza de Mayo y en la antesala al Día de la Memoria.
Fiel a su compromiso histórico y a través de un audio enviado a la organización social La Garganta Poderosa, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota invitó a sus seguidores y al público en general a sumarse a la jornada de reflexión y memoria.
"Habla Indio, quería invitarlos a una vigilia por la Identidad, donde se conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Esto será el 23 de marzo, a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo. Les mando un abrazo a todos. Ojalá seamos muchos", expresó el músico en la grabación difundida en redes sociales.
Detalles de la Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo
La convocatoria busca generar un espacio de encuentro previo a la gran movilización del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1976. El evento servirá como un faro de resistencia y memoria colectiva en un contexto de fuerte debate social sobre las políticas de Derechos Humanos.
La participación del Indio Solari no es aislada. Históricamente, el rock nacional ha sido un vehículo para mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos. Con este mensaje, el cantante refuerza la idea de que la lucha por la identidad es un proceso activo que requiere de la presencia física en las calles, especialmente al cumplirse medio siglo de uno de los periodos más oscuros del país.
Se espera que la vigilia cuente con intervenciones artísticas, paneles de debate y la presencia de referentes de los Derechos Humanos, quienes aguardarán el inicio del 24 de marzo en el epicentro político de la Argentina.
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