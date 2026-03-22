Indio Solari convocó a una vigilia por el Día de la Memoria: "Ojalá seamos muchos"

La participación del Indio Solari no es aislada. Históricamente, el rock nacional ha sido un vehículo para mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos. Con este mensaje, el cantante refuerza la idea de que la lucha por la identidad es un proceso activo que requiere de la presencia física en las calles, especialmente al cumplirse medio siglo de uno de los periodos más oscuros del país.

Se espera que la vigilia cuente con intervenciones artísticas, paneles de debate y la presencia de referentes de los Derechos Humanos, quienes aguardarán el inicio del 24 de marzo en el epicentro político de la Argentina.