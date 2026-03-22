Estela de Carlotto, previo al Día de la Memoria: "El Gobierno no es el dueño de las cosas que puede negar"

Estela de Carlotto habló del valor de la identidad y los hallazgos en La Perla

La dirigente se refirió al reciente hallazgo de los restos de 12 detenidos-desaparecidos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Destacó que, aunque el paso del tiempo es inexorable y muchos represores han muerto, la búsqueda de la verdad no se detiene.

Respecto al cierre de un duelo, Carlotto explicó que encontrar restos es un proceso doloroso pero vital para las familias. "Una cosa es saber que ha muerto y otra poder llevar unas flores a un cementerio", señaló.

"El silencio para nosotros no existe; es vivir y buscar a los nietos", resumió Estela, recordando su propia historia personal con su hija Laura y la recuperación de la identidad de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, en 2014.

Críticas a la gestión actual

Estela de Carlotto lamentó la falta de acompañamiento por parte del actual gobierno nacional, al que acusó de mantener una "frialdad social" ante la tragedia de la dictadura.

La referente de derechos humanos reclamó un apoyo total del poder político para avanzar en los encuentros de identidad y advirtió que el pueblo no desea repetir situaciones de violencia que ya forman parte del pasado.