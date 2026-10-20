"Indio Solari grabó...": Gaspar Benegas contó el secreto detrás de "Encuentro con un ángel amateur"

El músico profundizó sobre la complejidad técnica y conceptual que implicó ensamblar la voz del Indio con la interpretación instrumental de la banda a la distancia. "No hay versión de estudio. La voz está en el estudio y la banda no. Él grabó con una pista que nunca nadie jamás escuchó, salvo él. Fue un chino terrible", confesó.

El impulso de Indio Solari para que la banda continúe

En otro tramo de la entrevista, Benegas abordó el proceso emocional e institucional que atravesó Los Fundamentalistas para seguir sobre los escenarios sin la presencia física continua de Solari, destacando que fue el propio cantante quien insistió para que el proyecto no se detuviera.

"Indio quería que sigamos tocando y nos empujó a hacer esto. Durante mucho tiempo yo le dije que no, que sin él era imposible. Y después lo empezamos a hacer con su ayuda. Él nos preparó para que podamos seguir adelante", concluyó el músico.

De esta manera, Benegas no solo puso luz sobre la trastienda de una de las composiciones más emblemáticas de la historia reciente del rock nacional, sino que revalidó el legado en marcha de una banda que sigue marcando a fuego a distintas generaciones.