"Indio Solari grabó...": Gaspar Benegas contó el secreto detrás de "Encuentro con un ángel amateur"
El músico de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló el proceso inédito detrás de uno de los temas más conmovedores de la última etapa.
En el universo ricotero, cada detalle sobre la obra de Indio Solari es analizado como un objeto de culto. Esta vez fue Gaspar Benegas, guitarrista y pilar fundamental de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien sorprendió a los fanáticos al revelar una trastienda desconocida sobre el origen y la grabación de "Encuentro con un ángel amateur".
Se trata sin dudas de una de las canciones más conmovedoras de la etapa reciente del músico, que incluso fue utilizada por Lionel Messi recientemente en sus redes sociales.
Durante una entrevista radial, el músico desarmó el mito sobre la producción de aquel célebre tema y brindó detalles inéditos sobre cómo se gestó la icónica presentación en las ruinas de Epecuén y el rol del Indio en la continuidad del grupo.
El proceso inédito de "Encuentro con un ángel amateur" de Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Para sorpresa de muchos seguidores que suponían una sesión de grabación tradicional previa al espectáculo, Benegas explicó que la versión oficial que se conoce de la canción nunca existió como un registro de estudio convencional.
"Esa canción no está grabada en estudio. La versión que se escucha es un streaming en Epecuén: nosotros tocando en vivo; la voz de él estaba grabada en el estudio y la ejecución de nosotros en directo", detalló el guitarrista.
El músico profundizó sobre la complejidad técnica y conceptual que implicó ensamblar la voz del Indio con la interpretación instrumental de la banda a la distancia. "No hay versión de estudio. La voz está en el estudio y la banda no. Él grabó con una pista que nunca nadie jamás escuchó, salvo él. Fue un chino terrible", confesó.
El impulso de Indio Solari para que la banda continúe
En otro tramo de la entrevista, Benegas abordó el proceso emocional e institucional que atravesó Los Fundamentalistas para seguir sobre los escenarios sin la presencia física continua de Solari, destacando que fue el propio cantante quien insistió para que el proyecto no se detuviera.
"Indio quería que sigamos tocando y nos empujó a hacer esto. Durante mucho tiempo yo le dije que no, que sin él era imposible. Y después lo empezamos a hacer con su ayuda. Él nos preparó para que podamos seguir adelante", concluyó el músico.
De esta manera, Benegas no solo puso luz sobre la trastienda de una de las composiciones más emblemáticas de la historia reciente del rock nacional, sino que revalidó el legado en marcha de una banda que sigue marcando a fuego a distintas generaciones.
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