Pogo en Tucumán: con Indio Solari desde las pantallas, más de 50 mil almas deliraron con "Jijiji"
Gaspar Benegas avisó que el cierre era del "Míster", y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado bajaron el telón con el pogo más grande del mundo.
La histórica y multitudinaria presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán coronó su noche a puro fervor, y otra vez con Indio Solari de forma virtual y en pantalla grande para un cierre a pura explosión.
Ante unas 50 mil almas que convirtieron el predio en una verdadera caldera, el recital llegó a su clímax con el himno ricotero por excelencia y un mensaje final de concientización para los miles de fanáticos.
Antes de dar paso a los acordes definitivos, el guitarrista y cantante Gaspar Benegas tomó la palabra desde el escenario para dejar una importante advertencia a la marea roja. El músico pidió a todo el público cuidarse mutuamente y comportarse como un buen público en la desconcentración, priorizando la seguridad a la salida del predio tras semejante despliegue de pasión.
Inmediatamente después, el ritual alcanzó su máxima ebullición. Para interpretar el tema considerado como "el pogo más grande del mundo", las pantallas gigantes volvieron a encenderse para mostrar nuevamente al Indio Solari.
Presentado de manera especial por Benegas como "El Míster", la mítica figura del Indio apareció en escena de forma virtual para cantar "Jijiji", desatando un salto masivo y un pogo inolvidable que se sintió con fuerza en cada rincón de Tucumán y selló otra página dorada en la historia de la banda.
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