Pogo en Tucumán: con Indio Solari desde las pantallas, más de 50 mil almas deliraron con "Jijiji"

Antes de dar paso a los acordes definitivos, el guitarrista y cantante Gaspar Benegas tomó la palabra desde el escenario para dejar una importante advertencia a la marea roja. El músico pidió a todo el público cuidarse mutuamente y comportarse como un buen público en la desconcentración, priorizando la seguridad a la salida del predio tras semejante despliegue de pasión.