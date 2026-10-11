Encuentran imágenes inéditas de Los Redondos en 4K y preparan un documental histórico
Se trata de "Buscando a Patricio Rey", una producción audiovisual que rescata registros fílmicos de los primeros años de la banda.
La historia del rock nacional suma un hito fundamental para los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el marco del proyecto audiovisual titulado "Buscando a Patricio Rey", se logró recuperar un valioso archivo cinematográfico que permaneció oculto durante décadas y que registra los primeros pasos de la mítica banda sobre los escenarios.
El hallazgo incluye cintas originales en formato fílmico que capturan la mística de las presentaciones iniciales del grupo liderado por el Indio Solari y Skay Beilinson. Para garantizar la preservación de este material histórico, las cintas fueron derivadas a laboratorios especializados en Madrid, donde profesionales del sector audiovisual realizaron un proceso intensivo de restauración digital y escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K.
El desafío de sincronizar audio e imagen
Uno de los principales retos que enfrentó el equipo de producción fue la condición original de las imágenes. Al tratarse de registros mudos filmados en la época, se requirió un minucioso trabajo de edición para acoplar cada fragmento visual con grabaciones sonoras recuperadas de aquellos mismos conciertos, logrando una reconstrucción fiel de la experiencia en vivo.
Producción independiente y reserva
Hasta el momento, los realizadores del proyecto mantuvieron bajo estricta reserva sus identidades y la firma comercial del documental. La difusión de los avances se realiza de manera independiente, enfocando toda la atención en el valor testimonial del archivo y en la labor técnica desarrollada junto a los especialistas de restauración cinematográfica europea.
El lanzamiento del teaser oficial permitió observar el contraste entre el deterioro del material original y el resultado final tras la restauración técnica. La difusión de estas imágenes generó una enorme repercusión entre los seguidores de la banda, que esperan con expectativa el estreno definitivo de esta obra que documenta los orígenes del fenómeno ricotero.
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