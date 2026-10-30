Indio Solari recibirá un doctorado post mortem de la UNLP

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del artista (@indiosolarioficial). Su esposa Virginia y su hijo Bruno ("V y B") compartieron las imágenes de la resolución académica y publicaron un sentido mensaje de agradecimiento.

"Emocionados compartimos con ustedes esta hermosa distinción que le otorgaran a Indio luego de su partida, les recomendamos leerlo porque hay un párrafo que les toca muy merecidamente...", señalaron en el posteo. Finalmente, expresaron estar "conmovidos por el cariño expresado" y agradecieron formalmente al Consejo Directivo de la Facultad y a la Agrupación Rodolfo Walsh por impulsar la propuesta.