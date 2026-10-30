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Indio Solari recibirá un doctorado post mortem de la UNLP

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La Universidad Nacional de La Plata otorgará el título de Doctor Honoris Causa a Indio Solari, fallecido líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Indio Solari recibirá un doctorado post mortem de la UNLP

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Indio Solari recibirá un doctorado post mortem de la UNLP
Indio Solari recibirá un doctorado post mortem de la UNLP

A menos de cinco meses de su triste partida física, el legado de Indio Solari continúa recibiendo el merecido reconocimiento institucional. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de su Facultad de Periodismo y Comunicación Social, resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa post mortem, la máxima distinción académica.

Los motivos de la distinción y el homenaje a su pueblo

La iniciativa, elevada originalmente por la Agrupación Rodolfo Walsh, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad en su sesión del 30 de junio de 2026[cite: 28]. La resolución N° 5 / 2026 subraya la innegable influencia del Indio Solari en la historia cultural argentina, definiéndolo no solo como músico, sino como "un fenómeno sociológico, literario y político".

Entre los considerandos del documento, la Universidad destaca la creación de su "universo discursivo propio" cargado de "metáforas y una profunda crítica social". Se resalta especialmente el impacto de las históricas "misas ricoteras" de la década de 1990, las cuales funcionaron como "espacios de contención y resistencia cultural" donde "las juventudes marginadas construyeron redes de identidad y pertenencia".

Uno de los pasajes más emotivos de la resolución, que la propia familia del músico invitó a leer, sostiene: "Otorgarle el Doctor Honoris Causa a 'El Indio' Solari es, ante todo, homenajear a su gente. Es un acto de justicia y un abrazo colectivo para reconocer un legado que ya forma parte de nuestra historia cultural".

El agradecimiento de su familia

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La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del artista (@indiosolarioficial). Su esposa Virginia y su hijo Bruno ("V y B") compartieron las imágenes de la resolución académica y publicaron un sentido mensaje de agradecimiento.

"Emocionados compartimos con ustedes esta hermosa distinción que le otorgaran a Indio luego de su partida, les recomendamos leerlo porque hay un párrafo que les toca muy merecidamente...", señalaron en el posteo. Finalmente, expresaron estar "conmovidos por el cariño expresado" y agradecieron formalmente al Consejo Directivo de la Facultad y a la Agrupación Rodolfo Walsh por impulsar la propuesta.

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