Liberaron al acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato

También compartió una grabación en la que se lo ve caminando al aire libre y lanzó: "Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca. Como podrán ver, estamos en plena calle".

Homero Pettinato había denunciado públicamente que mientras estaba en su programa de streaming, Bloquero se había apersonado en inmediaciones al estudio y lo había mirado fijamente mientras realizaba un gesto de degüello. Ante esto, el panelista expuso toda la situación, que incluía episodios de acoso a Gonet.

Tras ser identificado, Bloquero fue acusado por el delito de amenazas simples, pero el fiscal determinó que que el acusado “no comprende la criminalidad de sus actos” y ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.