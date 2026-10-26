Skay Beilinson emocionó a los fanáticos con una dedicatoria a Indio Solari durante su show en Santa Fe
El guitarrista recordó a su histórico compañero antes de interpretar “Todo un palo” e hizo estallar al público.
La historia de Skay Beilinson y el Indio Solari quedó marcada para siempre en la música nacional. Juntos construyeron buena parte del legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que trascendió generaciones y convirtió sus canciones en himnos para miles de seguidores.
Por eso, cada referencia de Skay a quien fue su compañero artístico durante tantos años tiene un significado especial para el público ricotero. En las últimas horas, el guitarrista protagonizó un nuevo momento cargado de emoción al dedicarle unas palabras al cantante antes de interpretar uno de los clásicos más reconocidos del grupo.
La despedida de Skay y los homenajes al Indio Solari
“Querido Indio, esta estrofa es para vos”, expresó Skay al presentar “Todo un palo”. La frase generó una inmediata reacción entre los fanáticos, que comenzaron a saltar y acompañaron la interpretación con la emoción propia de quienes encuentran en esas canciones una parte de su historia.
El gesto también remite a las palabras que el guitarrista compartió cuando se conoció la muerte del Indio Solari. En aquel momento, eligió despedirlo con un mensaje en sus redes sociales que reflejó el dolor por la pérdida de su antiguo compañero: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”.
Días después, Skay volvió a homenajearlo desde el escenario durante su primer recital tras el fallecimiento, realizado en Bolívar. Antes de tocar “Todo un palo”, dedicó el tema “A la memoria del amigo y para todos ustedes”, una frase que despertó aplausos y cánticos entre los presentes.
La relación entre ambos artistas fue fundamental para la historia de Los Redondos, aunque sus caminos musicales se separaron tras la última etapa de la banda. Con sus respectivas carreras solistas, continuaron construyendo sus propios recorridos, mientras el repertorio que compartieron siguió ocupando un lugar central en la cultura rockera argentina.
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