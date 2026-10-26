Skay Beilinson emocionó a los fanáticos con una dedicatoria a Indio Solari durante su show en Santa Fe

El gesto también remite a las palabras que el guitarrista compartió cuando se conoció la muerte del Indio Solari. En aquel momento, eligió despedirlo con un mensaje en sus redes sociales que reflejó el dolor por la pérdida de su antiguo compañero: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”.