Indio Solari también se expresó por el Día de la Memoria: "Repasemos..."

Wos e Indio Solari lanzaron "Quemarás", su nuevo tema juntos

Tal cual anticipó tiempo atrás Indio Solari, este miércoles salió la colaboración con Wos titulada "Quemarás".

“Probablemente cante una canción con Wos. Me vino a invitar el otro día”, dijo el ex Patricia Rey durante una entrevista. “Bueno, no... Ya estuvo Apai (Gaspar Benegas) con Bizarrap en el Lollapalooza haciendo Jijiji a la manera de Bizarrap. Tengo la suerte que los jóvenes se siguen enganchando con cosas que yo hago. Probablemente los que tienen 10 años ya no, pero los pibes que tienen 14 o 15 años todavía le gusta eso”, completó entonces.

El tema se titula Quemarás y lleva la firma de los dos. El estreno fue este miércoles 20 de marzo a las 21 (hora argentina).