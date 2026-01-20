Cuestionaron a la exnovia de Fernando Báez Sosa por subir una foto con su nuevo novio: qué famosa la defendió

Las críticas no tardaron en multiplicarse, apuntando a que Rossi “eligió mostrarse con otro hombre” en una fecha considerada dolorosa. En medio de ese clima hostil, Melody Luz decidió intervenir públicamente y expresó su indignación a través de su cuenta de X (ex Twitter). “No importa la situación, circunstancia ni nada. La mujer siempre es la que está en falta. No puedo creer que tenga que leer semejante pelotudez”, escribió la bailarina, marcando una postura firme contra los ataques.