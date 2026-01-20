Cuestionaron a la exnovia de Fernando Báez Sosa por subir una foto con su nuevo novio: qué famosa la defendió
Julieta Rossi usó sus redes sociales para compartir una imagen con Agustín Monzón y recibió duras críticas.
Julieta Rossi, quien fue la última pareja de Fernando Báez Sosa, quedó en el centro de la escena luego de compartir en redes sociales una imagen junto a su actual novio, Agustín Monzón, durante unas vacaciones en Punta del Este. La publicación coincidió con el sexto aniversario del asesinato del joven, lo que desató una ola de comentarios negativos y cuestionamientos hacia ella.
Las críticas no tardaron en multiplicarse, apuntando a que Rossi “eligió mostrarse con otro hombre” en una fecha considerada dolorosa. En medio de ese clima hostil, Melody Luz decidió intervenir públicamente y expresó su indignación a través de su cuenta de X (ex Twitter). “No importa la situación, circunstancia ni nada. La mujer siempre es la que está en falta. No puedo creer que tenga que leer semejante pelotudez”, escribió la bailarina, marcando una postura firme contra los ataques.
Actualmente enfocada en su carrera dentro del mundo de la danza, Rossi oficializó su relación con Agustín Monzón en diciembre pasado. No obstante, la pareja ya había sido vista junta semanas antes, cuando apareció en la alfombra roja de los Premios Ídolo, donde acapararon la atención de los flashes y del público.
El episodio volvió a poner en debate los límites del escrutinio público y el lugar que se les asigna a las mujeres frente a situaciones atravesadas por el dolor y la exposición mediática, un punto que Melody Luz eligió subrayar con un mensaje directo y sin matices.
El revuelo también abrió una discusión más amplia en redes sociales sobre el duelo, el paso del tiempo y las formas en las que se espera, o se exige, que una persona atraviese una pérdida. Muchos usuarios salieron a cuestionar el nivel de juicio que recae sobre la vida privada de Rossi, señalando que su historia personal no debería quedar congelada en un hecho trágico ocurrido años atrás.
