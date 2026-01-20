Netflix: la producción española que aborda la violencia machista en adolescentes
En apenas 8 capítulos, esta propuesta logró instalarse entre las más comentadas del catálogo gracias a una historia incómoda, actual y profundamente necesaria.
Basada en una novela reconocida a nivel internacional, la serie pone el foco en una problemática que atraviesa a miles de jóvenes: la violencia machista en el ámbito adolescente, abordada desde una mirada cruda, directa y sin concesiones. Desde su estreno, se convirtió en una de las ofertas dramáticas más recomendadas por los suscriptores.
A pesar de llevar tiempo disponible en la plataforma, sigue posicionándose entre las favoritas del público, especialmente por su capacidad de generar debate, su ritmo atrapante y un elenco juvenil que sostiene el relato con actuaciones sólidas y creíbles.
Las producciones españolas continúan siendo una apuesta segura dentro de Netflix, y esta historia logró competir de igual a igual con los títulos dramáticos más fuertes del catálogo, destacándose por su brevedad, intensidad y mensaje social.
De qué trata "Ni una más"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Ni una más narra la historia de un grupo de adolescentes cuyo cotidiano se ve alterado por una denuncia anónima dentro de una escuela. A partir de ese momento, comienzan a salir a la luz situaciones de abuso, silencios cómplices y violencias normalizadas, que obligan a los protagonistas a enfrentarse con verdades incómodas.
La serie avanza mostrando las consecuencias emocionales, sociales y personales que genera la violencia machista, tanto en las víctimas como en su entorno. Con un enfoque realista y sin edulcorar los hechos, la historia invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y el poder de la palabra.
Reparto de "Ni una más"
-
Nicole Wallace como Alma
Clara Galle como Greta
Aicha Villaverde como Nata
Gabriel Guevara como Alberto
Teresa de Mera como Berta
Iván Massagué como el profesor de historia
José Pastor como David
Daniel de Lorenzo como Hernán
Tráiler de "Ni una más"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario