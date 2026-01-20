MinutoUno

Netflix: la producción española que aborda la violencia machista en adolescentes

Espectáculos

En apenas 8 capítulos, esta propuesta logró instalarse entre las más comentadas del catálogo gracias a una historia incómoda, actual y profundamente necesaria.

Basada en una novela reconocida a nivel internacional, la serie pone el foco en una problemática que atraviesa a miles de jóvenes: la violencia machista en el ámbito adolescente, abordada desde una mirada cruda, directa y sin concesiones. Desde su estreno, se convirtió en una de las ofertas dramáticas más recomendadas por los suscriptores.

A pesar de llevar tiempo disponible en la plataforma, sigue posicionándose entre las favoritas del público, especialmente por su capacidad de generar debate, su ritmo atrapante y un elenco juvenil que sostiene el relato con actuaciones sólidas y creíbles.

Las producciones españolas continúan siendo una apuesta segura dentro de Netflix, y esta historia logró competir de igual a igual con los títulos dramáticos más fuertes del catálogo, destacándose por su brevedad, intensidad y mensaje social.

De qué trata "Ni una más"

Según la sinopsis oficial de Netflix, Ni una más narra la historia de un grupo de adolescentes cuyo cotidiano se ve alterado por una denuncia anónima dentro de una escuela. A partir de ese momento, comienzan a salir a la luz situaciones de abuso, silencios cómplices y violencias normalizadas, que obligan a los protagonistas a enfrentarse con verdades incómodas.

La serie avanza mostrando las consecuencias emocionales, sociales y personales que genera la violencia machista, tanto en las víctimas como en su entorno. Con un enfoque realista y sin edulcorar los hechos, la historia invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y el poder de la palabra.

Reparto de "Ni una más"

  • Nicole Wallace como Alma

  • Clara Galle como Greta

  • Aicha Villaverde como Nata

  • Gabriel Guevara como Alberto

  • Teresa de Mera como Berta

  • Iván Massagué como el profesor de historia

  • José Pastor como David

  • Daniel de Lorenzo como Hernán

Tráiler de "Ni una más"

Embed - Ni una más | Tráiler oficial | Netflix España

