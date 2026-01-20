Netflix: la producción española que aborda la violencia machista en adolescentes

Basada en una novela reconocida a nivel internacional, la serie pone el foco en una problemática que atraviesa a miles de jóvenes: la violencia machista en el ámbito adolescente, abordada desde una mirada cruda, directa y sin concesiones. Desde su estreno, se convirtió en una de las ofertas dramáticas más recomendadas por los suscriptores.