Inesperado: Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone

El enfrentamiento definitivo ocurrió en un camarín, frente al espejo, donde Sabrina decidió confrontarla sin vueltas: “En el baño, ella se estaba maquillando, yo me le puse al lado y no me acuerdo qué le dije, pero le di a entender que ya sabía todo y ella se hacía la desentendida”. Hoy, con la madurez que dan los años, la conductora asegura que no guarda resentimientos, ya que “pasaron casi treinta años, me pasaron otras cosas hermosas. De hecho, ahora se lo dije con buena onda”. Lo que antes fue una herida, hoy es simplemente un capítulo más en la larga historia del espectáculo argentino.

Embed