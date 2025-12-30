Inesperado: Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone
La ex Gran Hermano está involucrada en un mega escándalo con Martín Migueles, novio de Wanda Nara y ahora Sabrina Rojas contó otro detalle que la defenestró.
La tarde televisiva se encendió con un cruce de declaraciones que nadie vio venir. Lo que comenzó como una denuncia sobre la fidelidad de Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, terminó destapando una vieja interna entre dos de las mujeres más mediáticas del espectáculo. Todo estalló cuando Claudia Ciardone sacó a la luz que Migueles le habría enviado mensajes con intenciones de concretar un encuentro, incluso mientras convivía con la conductora en Punta del Este.
Desde el piso de SQP, Sabrina Rojas no se quedó callada y tomó una postura tajante frente al comportamiento de Migueles. Con un tono de indignación que no pudo ocultar, la conductora fue lapidaria al referirse al empresario: “Él está muy preocupado por estos chats, yo hoy leí uno, y la verdad lo digo, él es un déspota”. Ante las dudas de sus compañeros sobre la veracidad de los mensajes, Rojas prefirió profundizar en la psicología de las relaciones marcadas por el engaño, basándose en sus propias vivencias.
Con una honestidad brutal, Sabrina reflexionó sobre cómo se sobrellevan las infidelidades frente a la mirada pública, especialmente cuando se intenta salvar las apariencias en redes sociales. “Las cornudas salimos con esas historias, te lo digo por experiencia”, disparó, generando un silencio absoluto en el estudio. Según su visión, muchas de las fotos románticas que se ven en Instagram son, en realidad, una imposición de la mujer engañada hacia el hombre: “Vas con la mejor luz, que no se me vea la celulitis, te sentás y decís que me amás, puesta en escena, exacto”.
Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando la conductora miró a Ciardone a través de la pantalla y recordó un episodio que las unía desde hace casi tres décadas. Entre risas y complicidad, Rojas lanzó una verdadera bomba informativa: “¿Sabés que yo fui engañada con Claudia Ciardone? Me acabo de acordar, no fue el padre de mis hijos. La encaré en un baño, ¿te acordás?”. La ex Gran Hermano, lejos de entrar en conflicto, sonrió y se limitó a responder que en aquel entonces “éramos muy chicas”, mientras en el aire sobrevolaba el nombre de Hernán Caire como el tercero en discordia.
Más tarde, en el ciclo Pasó en América, Sabrina dio más detalles de aquel viejo rencor que hoy ya es anécdota. Recordó que ambas compartían desfiles cuando ella se enteró de que su entonces novio hablaba con Claudia. “Una llora por cada b...”, reflexionó con humor. A pesar de que Ciardone alegó en su momento no saber que el hombre estaba comprometido, Rojas fue clara al desmentirlo: “Obvio que ella sabía. No la quiero dejar mal parada, éramos muy jóvenes. Ella tenía novio y yo tuve la delicadeza de no ir a decírselo”.
El enfrentamiento definitivo ocurrió en un camarín, frente al espejo, donde Sabrina decidió confrontarla sin vueltas: “En el baño, ella se estaba maquillando, yo me le puse al lado y no me acuerdo qué le dije, pero le di a entender que ya sabía todo y ella se hacía la desentendida”. Hoy, con la madurez que dan los años, la conductora asegura que no guarda resentimientos, ya que “pasaron casi treinta años, me pasaron otras cosas hermosas. De hecho, ahora se lo dije con buena onda”. Lo que antes fue una herida, hoy es simplemente un capítulo más en la larga historia del espectáculo argentino.
