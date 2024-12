Inesperado: Wanda Nara confirmó haber tenido una relación con Keita Baldé

Carmen Barbieri y su equipo detallaron que en su momento, Wanda les había contado cómo habían sido las cosas. "Yo hablé con Wanda y ella me dijo todo. No hablé ahora, hablé en su momento, y me dijo que sí, que salió con Keita, pero fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro Icardi. Ella estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie", aseguraron.

keita wanda nara

En este contexto, la panelista destacó que Wanda no había ocultado nada. "Ella no tiene nada que esconder ni negar. Me dijo que no solo salió con Keita, sino que cuando estuvo separada, era una mujer soltera y salió con otros chicos, pero la diferencia fue que con Keita fue lo único que se publicó", agregaron en el programa, donde el tema de Wanda, Icardi y la China es recurrente.

Se intentó instalar la versión de que Wanda había engañado a Mauro Icardi con Keita Baldé, pero el panel de Mañanísima dejó en claro que no fue así. "Ellos ya estaban separados, por lo que no hubo traición. Además, Wanda asegura que Keita también estaba separado en ese momento", comentaron. Sin embargo, la ex pareja de Baldé, Simona, tiene una versión distinta. Ella asegura que Wanda "se metió" con quien era su marido, lo que habría "roto" su matrimonio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1872660080824558065&partner=&hide_thread=false Estefi Berardi contó en #Mañanísima que se está buscando instalar que Wanda Nara le fue infuel a Mauro Icardi con el jugador de fútbol senegalés Keita Balde Diao.@manianisimaok pic.twitter.com/nkf1WuiRBh — eltrece (@eltreceoficial) December 27, 2024

Wanda Nara confirmó su relación con Keita Baldé

Keita Baldé hoy en día juega en el fútbol turco, al igual que Mauro Icardi. Sin embargo, mientras el argentino milita en el Galatasaray (actualmente recuperándose de una grave lesión), el senegalés juega en el Sivaspor, un equipo de menor renombre.

Baldé era prácticamente un desconocido en Argentina hasta que su nombre comenzó a ser vinculado con Wanda Nara hace aproximadamente un año. Al principio, todo fueron rumores y versiones que se desmentían, pero con el tiempo, la mediática confirmó que efectivamente tuvieron una relación formal cuando ambos estaban solteros.