Ingresan dos nuevos participantes a la casa de Gran Hermano: cuándo y quiénes son
La obligada salida de Daniela de Lucía y Divina Gloria dejaron dos cupos vacantes que la producción ya se encargó de ocupar. Todos los detalles.
El arranque de Gran Hermano Generación Dorada fue tan emocionante como vertiginoso: además de las habituales alianzas que ya comienzan a verse en las primeras horas de juego, dos participantes debieron abandonar forzosamente la competencia, a tan sólo dos días de haber ingresado.
En el caso de Daniela de Lucía, la coach sufrió la pérdida de su papá y decidió salir de la casa para vivir este difícil momento en familia. En tanto, Divina Gloria debió ausentarse de la casa por cuestiones de salud, en lo que terminó siendo su salida definitiva, luego de que el personal médico aconsejara eso a la producción.
De hecho, hace apenas unas horas, Santiago del Moro confirmó a través de sus redes y en el programa que, por recomendación del equipo médico, Divina no regresará a la competencia. La prioridad absoluta es su recuperación fuera del estrés del reality.
Entran dos nuevos participantes: cuándo y quiénes son
Tras las inesperadas salidas de estas dos participantes, Del Moro anunció que este domingo 1 de marzo, durante la gala, ingresarán dos nuevos participantes para ocupar esos lugares. En este sentido, ya suena muy fuerte el nombre de la actriz Alejandra Majluf como uno de los reemplazos de la "Generación Dorada".
Sin lugar a dudas, para el público significa una gran pérdida a nivel lúdico, porque tanto Daniela como Divina eran, sin duda, dos de las grandes apuestas de esta edición.
No obstante, GH es un reality que tiene muchas vueltas, por lo que nunca hay que descartar que un exjugador pueda regresar en cualquier momento a la competencia.
