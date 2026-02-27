Graciela Alfano cruzó sin piedad a Andrea del Boca por su desembarco en Gran Hermano

La actriz explicó que esa dinámica no encajaba con su forma de trabajar. “Yo soy una persona creativa, que siempre brindo ideas, que cambio, y no había lugar. Era recibir nada más que órdenes”, afirmó. Y reveló que, pese a la magnitud económica de la propuesta, decidió no aceptar: “Era muchísimo dinero. Mi representante me decía: ‘¿Viste la cantidad de ceros?’. Sí, la vi, pero no me iba a aguantar eso”.

Las declaraciones reavivaron la polémica alrededor del reality y volvieron a poner en el centro de la escena la figura de Del Boca, cuya participación ya había sido objeto de debate por las condiciones de su contrato.