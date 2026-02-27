Graciela Alfano cruzó sin piedad a Andrea del Boca por su desembarco en Gran Hermano
La exvedette cuestionó con dureza la participación de la actriz en el reality y recordó una experiencia laboral del pasado que, según contó, la llevó a rechazar una oferta “con muchos ceros”.
El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada en su edición 2026 sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Graciela Alfano quien opinó sin filtros y dejó frases contundentes al ser consultada en un móvil en vivo con el programa Puro Show, que se emite por El Trece.
Fiel a su estilo frontal, Alfano comenzó con una reflexión que rápidamente derivó en una crítica directa: “Me parece muy inteligente de parte de cada uno, pero lo que habría que ver es cuál es la intención de ella. No creo que sea una intención económica”, sostuvo en primer término, dejando abierta la incógnita sobre las motivaciones de su colega.
Sin embargo, endureció su postura segundos después: “Realmente estar en esa posición tan patética, durmiendo con la boca abierta, babeando, qué sé yo, corriendo de esa manera, es patético. La verdad que no está bueno”.
La exjurado insistió en que la cuestión central no pasa por el dinero sino por el objetivo que Del Boca podría perseguir con esta exposición mediática. “Por eso, hay que ver la intención de ella”, remarcó, sugiriendo que la actriz estaría buscando algo más que un contrato televisivo.
El viejo contrapunto entre Graciela Alfano y Andrea del Boca
Durante la entrevista, Alfano también recordó un episodio laboral que marcó su vínculo con la protagonista de recordadas telenovelas. “Hace 1500 años me ofrecieron hacer con ella una novela. Fui hasta los estudios y la verdad era un tratamiento como... estaba ella y después, diez kilómetros abajo, todo el mundo”, relató. Según su versión, el clima de trabajo estaba dominado por el entorno íntimo de Del Boca: “Todo era como una endogamia. El padre, la madre, la hermana, la otra, Enrique Torres, todo el mundo ahí metidito”.
La actriz explicó que esa dinámica no encajaba con su forma de trabajar. “Yo soy una persona creativa, que siempre brindo ideas, que cambio, y no había lugar. Era recibir nada más que órdenes”, afirmó. Y reveló que, pese a la magnitud económica de la propuesta, decidió no aceptar: “Era muchísimo dinero. Mi representante me decía: ‘¿Viste la cantidad de ceros?’. Sí, la vi, pero no me iba a aguantar eso”.
Las declaraciones reavivaron la polémica alrededor del reality y volvieron a poner en el centro de la escena la figura de Del Boca, cuya participación ya había sido objeto de debate por las condiciones de su contrato.
