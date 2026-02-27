Polémica salarial en Gran Hermano: revelan la cifra que cobraría Andrea del Boca
La diferencia económica entre la actriz y el resto de los concursantes desató controversia a pocos días del inicio del reality. Un contrato muy superior al del resto.
A menos de una semana del estreno de “Generación dorada”, Gran Hermano vuelve a quedar en el centro de la discusión, esta vez por una cuestión económica. La protagonista del debate es Andrea del Boca, cuya participación habría sido acordada bajo condiciones contractuales significativamente diferentes a las del resto de los concursantes.
La información fue difundida por el periodista Guido Záffora en el programa DDM, donde aseguró: “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”. De confirmarse, la cifra representaría una brecha notable respecto de los aproximadamente 156.000 pesos semanales que perciben los demás integrantes de la casa.
El dato generó revuelo no solo por el monto en sí, sino porque equivaldría a un salario 38 veces mayor que el del resto de los jugadores. Según trascendió, la actriz habría negociado un esquema de pago semanal similar al de figuras convocadas para otros formatos de celebridades.
Además, habría establecido como condición que su hija, Anna Chiara, formara parte del stream react vinculado al programa, algo que finalmente la producción habría aceptado. Este punto también alimentó las críticas, ya que refuerza la percepción de un acuerdo diferencial.
En paralelo, Ángel de Brito contó en LAM que la continuidad de la actriz podría no estar asegurada. Según su versión, Del Boca habría pactado inicialmente permanecer al menos un mes y luego evaluar su permanencia según su comodidad dentro del juego.
Entre los nombres que comenzaron a circular ante una eventual salida apareció el de Graciela Alfano, lo que sumó un nuevo capítulo especulativo al escándalo. La polémica expone un debate recurrente en este tipo de formatos: la convivencia entre figuras consagradas y participantes anónimos, y el impacto que esas diferencias contractuales pueden tener tanto dentro como fuera de la casa.
