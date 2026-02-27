La fuerte decisión de la producción de Gran Hermano con Divina Gloria: ¿sigue o está eliminada?

Sin lugar a dudas, para el público significa una gran pérdida a nivel lúdico, porque Divina era, sin duda, una de las grandes apuestas de esta edición. Sus ronquidos ya habían causado el primer cruce viral con la paraguaya Carmiña Masi y su reencuentro con Andrea del Boca había sido lo más emotivo del debut.

No obstante, GH es un reality que tiene muchas vueltas, por lo que nunca hay que descartar que un exjugador pueda regresar en cualquier momento a la competencia.