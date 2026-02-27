La fuerte decisión de la producción de Gran Hermano con Divina Gloria: ¿sigue o está eliminada?
Luego de que la participante de Gran Hermano Generación Dorada fuese retirada para someterse a análisis clínicos, Telefe tomó una decisión.
A solo 48 horas de haber entrado a la casa de Gran Hermano, Divina Gloria tuvo que ser retirada del juego tras sufrir un cuadro de hipertensión severo. Fue trasladada en ambulancia (bajo estricto protocolo de aislamiento, con ojos vendados) al sanatorio Las Lomas de San Isidro.
Aunque inicialmente se esperaba que fuera algo pasajero, en las últimas horas circularon versiones de que el cuadro se habría complicado con una parálisis del nervio motor, lo que obligó a dejarla en observación médica más tiempo del previsto.
Hace apenas unas horas, Santiago del Moro confirmó a través de sus redes y en el programa que, por recomendación del equipo médico, Divina no regresará a la competencia. La prioridad absoluta es su recuperación fuera del estrés del reality.
¿Qué pasa ahora en la casa?
La salida de Divina Gloria se suma a la de Daniela De Lucía (la coach que se fue ayer por el fallecimiento de su padre), dejando dos vacantes inesperadas en menos de cuatro días.
Por ello, Del Moro anunció que este domingo 1 de marzo, durante la gala, ingresarán dos nuevos participantes para ocupar esos lugares. En este sentido, ya suena muy fuerte el nombre de la actriz Alejandra Majluf como uno de los reemplazos de la "Generación Dorada".
Sin lugar a dudas, para el público significa una gran pérdida a nivel lúdico, porque Divina era, sin duda, una de las grandes apuestas de esta edición. Sus ronquidos ya habían causado el primer cruce viral con la paraguaya Carmiña Masi y su reencuentro con Andrea del Boca había sido lo más emotivo del debut.
No obstante, GH es un reality que tiene muchas vueltas, por lo que nunca hay que descartar que un exjugador pueda regresar en cualquier momento a la competencia.
