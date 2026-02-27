Video: Pincoya y Brian Sarmiento sorprendieron al dar el consentimiento en Gran Hermano
La nueva edición del reality ya tuvo su primer momento de alto voltaje cuando Jennifer Galvarini y Brian Sarmiento protagonizaron una escena que mezcló provocación y humor.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada siempre promete tensiones, alianzas inesperadas y situaciones que rápidamente se vuelven virales. Sin embargo, pocos imaginaban que en los primeros días el foco estaría puesto en un intercambio entre Jennifer Galvarini, conocida popularmente como “La Pincoya”, y el exfutbolista Brian Sarmiento.
Todo comenzó con una escena que generó comentarios dentro de la casa: la participante chilena decidió meterse completamente desnuda a la piscina, algo que no pasó inadvertido para el resto de los concursantes. Según se vio en la transmisión oficial de Telefe, la actitud de Pincoya despertó miradas y también ciertos cuestionamientos.
Fue en ese contexto que Sarmiento abordó el tema en tono distendido. Le planteó que, si bien no tenía inconvenientes con que estuviera sin la parte superior de la malla, quizás podría “ponerse algo en la parte de abajo” en una próxima oportunidad. La conversación, que comenzó como un intercambio sobre límites y convivencia, fue escalando hacia un terreno inesperado.
Ante la negativa de la chilena, Brian propuso un ejemplo inverso: le preguntó si a ella le resultaría cómodo que él ingresara completamente desnudo a la pileta y permaneciera cerca suyo. Lejos de incomodarse, Pincoya redobló la apuesta y lo invitó a la habitación, siempre en clave de humor y espectáculo.
Frente a las cámaras y al resto de los participantes, ambos dejaron en claro el carácter consensuado del juego. “Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba”, expresó la participante, subrayando explícitamente el acuerdo entre ambos.
La escena no incluyó relaciones íntimas, sino una performance cargada de ironía que rompió la rutina de la casa y generó sorpresa entre los “hermanitos”. Más allá del impacto mediático, el episodio volvió a poner sobre la mesa uno de los ejes centrales del reality: la convivencia bajo cámaras permanentes, donde cada gesto puede transformarse en tendencia.
