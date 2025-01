Ingrid Grudke reveló que está separada tras el engaño de su pareja con su sobrina: "Yo sé lo que vi"

Todo esto se dio a conocer después de que Grudke comenzara a sospechar de algunas situaciones, por lo que comenzó a interrogar a su todavía pareja y Andrea, la tercera en discordia, pero que negaron de manera contundente. Más tarde, "ella cae internada por una gripe".

"Recibió unas pruebas clave que son unos chats. Ahí descubre que hay un intercambio entre Martín y Andrea poniéndose de acuerdo para ir a besarse al ascensor en una salida al teatro que fueron todos. Y lo que más le dolió a Ingrid fue que mientras ella estaba en su pecho acostada, él chateaba con Andrea mientras estaba en el cuarto de al lado", aseguraron desde el panel.

"Nunca reconocieron la relación aunque en un encuentro el 5 de octubre le plantea y acerca las pruebas y con su sobrino al lado ratificando una charla que había tenido con Andrea", confirmaron al respecto.

Ingrid Grudke habló de la separación de Martín Colantonio

Después que se fuera a conocer toda esta situación, Ingrid Grudke rompió el silencio y habló de este difícil momento que está viviendo. "Sí, estoy separada. Hace tres meses que me separé, me cuesta mucho hablar del tema. Todavía es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor y tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo que eso me entretiene un montón. Mi familia y mis amigos íntimos me están acompañando pero lo cierto es que me separé y no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo pero, por cosas del universo, se terminó", expresó.

"Es mi historia y yo sabía que iba a saltar en algún momento. Esta es la realidad aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que vi y lo doloroso que es para mí. Para mí fue, es y sigue siendo parte de mi historia de vida", concluyó asegurando que todavía su expareja no se hace responsable de ese romance.

