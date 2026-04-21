Inhabilitaron a Santiago Maratea para conducir luego de filmarse manejando sin cinturón de seguridad

En el material audiovisual difundido, se observa a Maratea operando su teléfono celular mientras se encuentra al mando del vehículo, una acción estrictamente prohibida por la normativa vigente. Sin embargo, la falta no se limitó al uso del dispositivo móvil: las imágenes también revelaron que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, omitiendo el uso del componente más elemental de protección pasiva con el que cuenta un automóvil.