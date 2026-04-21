Inhabilitaron a Santiago Maratea para conducir luego de filmarse manejando sin cinturón de seguridad
La Agencia de Seguridad Vial solicitó inhabilitar al influencer por compartir varios videos en sus redes sociales hablando sobre manejar sin cinturón.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó una medida contundente contra el influencer Santiago Maratea tras la viralización de un video que generó indignación en las autoridades de tránsito. El organismo solicitó de manera oficial la inhabilitación de su registro de conducir, fundamentando el pedido en una serie de infracciones graves a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que quedaron registradas en las propias plataformas del joven.
En el material audiovisual difundido, se observa a Maratea operando su teléfono celular mientras se encuentra al mando del vehículo, una acción estrictamente prohibida por la normativa vigente. Sin embargo, la falta no se limitó al uso del dispositivo móvil: las imágenes también revelaron que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, omitiendo el uso del componente más elemental de protección pasiva con el que cuenta un automóvil.
Desde la ANSV hicieron especial hincapié en el peligro que representan este tipo de actitudes. La combinación de falta de sujeción y distracción tecnológica eleva drásticamente las chances de protagonizar siniestros viales. Según datos aportados por el Observatorio Vial, el empleo del teléfono es hoy el factor de distracción número uno en las rutas argentinas, con una presencia que llega a afectar hasta al 25% de los conductores en determinados trayectos.
La preocupación del organismo también radica en el impacto social del mensaje. Con una audiencia que supera los 3 millones de seguidores, la exhibición de conductas temerarias puede funcionar como un mal ejemplo para conductores novatos. Lejos de mostrar arrepentimiento, Maratea acompañó el video con un comentario cargado de sarcasmo: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un p... como yo”.
Ante la gravedad del hecho y la exposición pública del mismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial elevó el requerimiento de inhabilitación a la jurisdicción donde se emitió la licencia nacional del influencer. El objetivo es retirar al conductor de la vía pública de forma inmediata para prevenir posibles accidentes derivados de su falta de atención y cuidado.
En el caso de que la sanción prospere y se haga efectiva la suspensión del registro, Santiago Maratea no podrá volver a manejar de forma automática. Deberá someterse a un proceso de revalidación de aptitudes, que incluye diversas instancias de evaluación técnica y psicológica. Solo una vez que logre acreditar fehacientemente que es apto para conducir de manera responsable, las autoridades pertinentes evaluarán la posibilidad de devolverle el permiso para circular.
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