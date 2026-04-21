Así fue el último adiós a Luis Brandoni en el Cementerio de la Chacarita

"Deja el mejor legado: la honestidad, un tipo que jamás renunció al Dock Sud, de donde era. Algunos decía que Beto era facho. Beto no era facho, Beto no quería a los peronistas, como buen radical de aquella época", señaló.

Arturo Puig fue otro de los actores que se acercó al último adiós a Luis Brandoni y remarcó que, aunque nunca trabajaron juntos, hubo un viaje a Los Ángeles que marcó su relación: "estuvimos una semana juntos y la verdad es que era un tipo maravilloso. Muy agradable, muy bien".

"Además era el actor argentino porque toda su carrera hizo obras argentinas y a mí me fascinaba su manera de hablar porque tenía un acento porteño inigualable", sentenció.