Así fue el último adiós a Luis Brandoni en el Cementerio de la Chacarita
Decenas de personas se reunieron este martes frente al Panteón de la Asociación de Actores para inhumar los restos del actor, fallecido a los 86 años.
Decenas de personas, entre familiares, amistades y miembros del público, se reunieron este martes por la mañana para el último adiós a Luis Brandoni, cuyos restos fueron depositados en el Panteón de la Asociación de Actores en el Cementerio de la Chacarita.
Durante todo el lunes hubo una fila de personas que despidieron en la Legislatura porteña al actor de películas icónicas del cine argentino como "La Patagonia rebelde" y "Esperando la carroza", incluidos sus colegas, como Guillermo Francella, que lo recordó en sus múltiples proyectos juntos tanto en la pantalla grande como en televisión y, más recientemente, en las plataformas de streaming.
Así despidieron al exdiputado y actor de amplia trayectoria, con una ceremonia sencilla, bajo un cielo gris y en la intimidad a pesar de las cámaras de televisión que siguieron el evento.
Entre los presentes estuvieron los actores Guillermo Francella, Marcelo de Bellis, Facundo Arana, Fernando Bravo, Mauricio Dayub y Gabriel “El Puma” Goity.
"El jueves hicimos la última función y estaba bien, estaba bien... La que no estaba bien era yo, me rompí la cuarta lumbar. El jueves estaba espléndido, dándome fuerzas a mí. 'Vamos, que el escenario cura todo'. Decía 'yo no hago esta obra de teatro y me muero'", relató Soledad Silveyra, su última compañera en el teatro con la obra "¿Quién es quién?".
"Deja el mejor legado: la honestidad, un tipo que jamás renunció al Dock Sud, de donde era. Algunos decía que Beto era facho. Beto no era facho, Beto no quería a los peronistas, como buen radical de aquella época", señaló.
Arturo Puig fue otro de los actores que se acercó al último adiós a Luis Brandoni y remarcó que, aunque nunca trabajaron juntos, hubo un viaje a Los Ángeles que marcó su relación: "estuvimos una semana juntos y la verdad es que era un tipo maravilloso. Muy agradable, muy bien".
"Además era el actor argentino porque toda su carrera hizo obras argentinas y a mí me fascinaba su manera de hablar porque tenía un acento porteño inigualable", sentenció.
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