Santiago Maratea se filmó manejando sin cinturón de seguridad y se autodefinió como "un pelotudo"

"Alguno seguro me va a decir 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejás'. Y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo. Pero henos aquí, amigo, yo subiendo un video mientras manejo y vos siguiéndome", disparó el influencer frente a la cámara.

maratea

No es la primera vez que el influencer protagoniza este tipo de episodios. A pesar de haber liderado colectas históricas y de tener una gran llegada en sectores jóvenes, sus conductas al volante han sido señaladas anteriormente por especialistas en seguridad vial, quienes advierten sobre el efecto contagio y la irresponsabilidad que implica dar este tipo de mensajes ante millones de seguidores.

Hasta el momento, ninguna autoridad de seguridad vial se ha pronunciado sobre si el video podría derivar en una sanción de oficio, como ha ocurrido con otras figuras públicas en situaciones similares.