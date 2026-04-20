Santiago Maratea se filmó manejando sin cinturón de seguridad y se autodefinió como "un pelotudo"
El influencer de las colectas volvió a generar controversia con una serie de videos en Instagram por los que podría ser sancionado de oficio.
El influencer Santiago Maratea volvió a quedar en el ojo de la tormenta este domingo por la noche tras compartir una serie de videos en su cuenta de Instagram que generaron una fuerte ola de críticas por incurrir en varias faltas e infracciones de tránsito.
En las imágenes, se lo puede ver al influencer de las colectas conduciendo su auto descapotable mientras se graba a sí mismo, prescindiendo de las medidas de seguridad básicas y lanzando respuestas desafiantes a sus seguidores.
A través de sus historias, Maratea se mostró en modo selfie mientras circulaba por una vía rápida a una velocidad considerablemente elevada. Lo que más indignación causó entre los usuarios fue el hecho de que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, sumado a la distracción que implica manipular el teléfono celular y hablarle a la cámara mientras se conduce.
En los videos, el exconductor de América TV aprovechó el trayecto para compartir diversas reflexiones personales, ignorando las normas de tránsito que prohíben el uso de dispositivos móviles al volante.
Santiago Maratea se adelantó a las críticas
Anticipándose a la reacción negativa que suelen generar este tipo de conductas, el propio Santi Maratea decidió confrontar a quienes lo cuestionan dentro del mismo video, utilizando un tono irónico y despectivo
"Alguno seguro me va a decir 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejás'. Y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo. Pero henos aquí, amigo, yo subiendo un video mientras manejo y vos siguiéndome", disparó el influencer frente a la cámara.
No es la primera vez que el influencer protagoniza este tipo de episodios. A pesar de haber liderado colectas históricas y de tener una gran llegada en sectores jóvenes, sus conductas al volante han sido señaladas anteriormente por especialistas en seguridad vial, quienes advierten sobre el efecto contagio y la irresponsabilidad que implica dar este tipo de mensajes ante millones de seguidores.
Hasta el momento, ninguna autoridad de seguridad vial se ha pronunciado sobre si el video podría derivar en una sanción de oficio, como ha ocurrido con otras figuras públicas en situaciones similares.
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