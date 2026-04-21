Val Kilmer resucita gracias a la IA para protagonizar una película sobre un cura: mirá el tráiler

La decisión vuelve a poner en el centro del debate el uso de inteligencia artificial en el cine, especialmente cuando se trata de actores fallecidos. En este caso, la aprobación familiar y el hecho de que el propio Kilmer hubiera estado involucrado en el proyecto son claves para legitimar la iniciativa.

Kilmer había atravesado en los últimos años complicaciones de salud derivadas de un cáncer de garganta, que afectaron seriamente su voz. De hecho, ya en su aparición en Top Gun: Maverick se había utilizado tecnología para recrear su tono original, algo que ahora se llevará un paso más allá.

El western todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero ya genera expectativa: no solo por el regreso simbólico de una figura icónica de Hollywood, sino también por el precedente que puede marcar en la industria audiovisual.