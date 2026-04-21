Val Kilmer resucita gracias a la IA para protagonizar una película sobre un cura: mirá el tráiler
La familia del actor autorizó el uso de su imagen y voz para completar una película pendiente. La tecnología permitirá reconstruir su actuación respetando el material original.
A meses del fallecimiento de Val Kilmer, se confirmó una noticia que mezcla emoción y debate en la industria: el actor será recreado mediante inteligencia artificial para protagonizar un western que había aceptado filmar años atrás, pero que nunca llegó a completar.
El proyecto, que permanecía en pausa, recibió luz verde luego de que los herederos del protagonista de Top Gun y The Doors dieran su consentimiento para utilizar su imagen, su voz y registros previos con el objetivo de terminar la película tal como él la había concebido.
Según trascendió, el equipo técnico trabajará con material de archivo, grabaciones inéditas y tecnología de recreación digital para construir una interpretación lo más fiel posible. No se trataría de un “reemplazo total”, sino de una combinación entre escenas ya rodadas, dobles físicos y reconstrucción digital supervisada.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate el uso de inteligencia artificial en el cine, especialmente cuando se trata de actores fallecidos. En este caso, la aprobación familiar y el hecho de que el propio Kilmer hubiera estado involucrado en el proyecto son claves para legitimar la iniciativa.
Kilmer había atravesado en los últimos años complicaciones de salud derivadas de un cáncer de garganta, que afectaron seriamente su voz. De hecho, ya en su aparición en Top Gun: Maverick se había utilizado tecnología para recrear su tono original, algo que ahora se llevará un paso más allá.
El western todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero ya genera expectativa: no solo por el regreso simbólico de una figura icónica de Hollywood, sino también por el precedente que puede marcar en la industria audiovisual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario