Netflix: la exitosa serie de más de 100 capítulos que sigue siendo un éxito

Reparto de La ley de los audaces

Uno de los grandes pilares del éxito de la serie es su elenco, cuya química en pantalla fue clave para sostener la historia a lo largo del tiempo. El reparto principal está encabezado por:

Gabriel Macht como Harvey Specter

Patrick J. Adams como Mike Ross

Sarah Rafferty como Donna Paulsen

Meghan Markle como Rachel Zane

Rick Hoffman como Louis Litt

Gina Torres como Jessica Pearson

La relación entre los personajes, especialmente el vínculo profesional y personal entre Harvey y Donna, se convirtió en uno de los elementos más celebrados por los fanáticos.

Tráiler de La ley de los audaces