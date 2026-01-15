Netflix: la exitosa serie de más de 100 capítulos que sigue siendo un éxito
Aparece una ficción dramática con fuerte impronta legal que logró atravesar generaciones y mantenerse vigente durante más de una década.
Se trata de una historia extensa, intensa y con personajes que dejaron huella. A lo largo de los años, esta producción se transformó en una de las propuestas más sólidas del género, sumando millones de reproducciones y conquistando tanto a la crítica especializada como a nuevas audiencias que la descubrieron gracias a las redes sociales.
Aunque su estreno original fue hace más de 15 años, el fenómeno volvió a tomar fuerza en Netflix, donde registró picos históricos de visualizaciones y se consolidó como una de las series más maratoneadas de la plataforma.
De qué trata La ley de los audaces
Según la sinopsis oficial de Netflix, La ley de los audaces centra su historia en Mike Ross, un joven con una memoria prodigiosa que, a pesar de no haber terminado la universidad, logra impresionar a uno de los abogados más prestigiosos de Nueva York y consigue trabajo en un exclusivo estudio jurídico.
A partir de allí, la trama se adentra en el mundo legal, combinando casos judiciales, estrategias brillantes, conflictos éticos y tensiones personales. El relato no solo se apoya en los juicios, sino también en las relaciones entre los personajes, la ambición profesional y los secretos que amenazan con salir a la luz.
Con 9 temporadas y 163 capítulos, la serie construyó una narrativa sólida que mantuvo el interés del público durante años y la convirtió en una de las ficciones legales más reconocidas de la televisión.
Reparto de La ley de los audaces
Uno de los grandes pilares del éxito de la serie es su elenco, cuya química en pantalla fue clave para sostener la historia a lo largo del tiempo. El reparto principal está encabezado por:
-
Gabriel Macht como Harvey Specter
Patrick J. Adams como Mike Ross
Sarah Rafferty como Donna Paulsen
Meghan Markle como Rachel Zane
Rick Hoffman como Louis Litt
Gina Torres como Jessica Pearson
La relación entre los personajes, especialmente el vínculo profesional y personal entre Harvey y Donna, se convirtió en uno de los elementos más celebrados por los fanáticos.
Tráiler de La ley de los audaces
