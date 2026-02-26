Innovador, trilingüe y alemán: así es el colegio al que va Mirko, el hijo de Marley
El pequeño asiste a una reconocida institución alemana de zona norte, con educación en tres idiomas y perfil académico de elite.
El hijo de Marley, Mirko, asiste a uno de los colegios más exclusivos de la zona norte del Gran Buenos Aires: la Goethe-Schule, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro. La elección del conductor siempre generó curiosidad entre sus seguidores, que suelen ver en redes sociales distintos momentos de la vida cotidiana del niño.
Se trata de una institución de origen alemán con orientación internacional que ofrece educación trilingüe en español, alemán e inglés. La escuela forma parte de la red de colegios alemanes en el exterior y permite a sus alumnos acceder a certificaciones académicas válidas fuera del país, lo que amplía las posibilidades de continuar estudios en Europa o en otras partes del mundo.
El proyecto educativo combina una base académica exigente con fuerte estímulo artístico, cultural y deportivo. En los primeros niveles se priorizan el juego, la socialización y la creatividad, mientras que en primaria y secundaria se refuerza la formación científica y humanística, con foco en idiomas y pensamiento crítico.
Otro de los aspectos que más llama la atención es su infraestructura. El colegio cuenta con un predio de varias hectáreas y un campus amplio, con espacios verdes, instalaciones deportivas, gimnasios cubiertos, auditorios y laboratorios equipados. El entorno arbolado y el diseño general recuerdan a los tradicionales colegios europeos, con una propuesta integral que va más allá del aula.
Como suele ocurrir con instituciones privadas de perfil internacional, el costo de la cuota es elevado y puede variar según el nivel educativo y las actividades adicionales. Sin embargo, la decisión de Marley está alineada con lo que él mismo expresó en más de una ocasión: su deseo de que Mirko tenga una formación global, con idiomas y herramientas que le permitan desarrollarse en cualquier parte del mundo.
Mientras sigue creciendo ante millones de seguidores que siguen su día a día, el hijo del conductor transita su infancia dentro de un sistema educativo que apuesta a la excelencia académica y la proyección internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario