Innovador, trilingüe y alemán: así es el colegio al que va Mirko, el hijo de Marley

Otro de los aspectos que más llama la atención es su infraestructura. El colegio cuenta con un predio de varias hectáreas y un campus amplio, con espacios verdes, instalaciones deportivas, gimnasios cubiertos, auditorios y laboratorios equipados. El entorno arbolado y el diseño general recuerdan a los tradicionales colegios europeos, con una propuesta integral que va más allá del aula.

Como suele ocurrir con instituciones privadas de perfil internacional, el costo de la cuota es elevado y puede variar según el nivel educativo y las actividades adicionales. Sin embargo, la decisión de Marley está alineada con lo que él mismo expresó en más de una ocasión: su deseo de que Mirko tenga una formación global, con idiomas y herramientas que le permitan desarrollarse en cualquier parte del mundo.

Mientras sigue creciendo ante millones de seguidores que siguen su día a día, el hijo del conductor transita su infancia dentro de un sistema educativo que apuesta a la excelencia académica y la proyección internacional.

mirko colegio

mirko colegio