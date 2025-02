Insólito: la China Suárez le propuso a Wanda Nara hacer un trío con Mauro Icardi

Con el tiempo, esta historia cobró nueva relevancia para la actual pareja de L-Gante. Aunque Wanda tomó acciones legales con Ana Rosenfeld, Icardi demostró tener recursos estratégicos en su defensa. En los chats, Suárez le aseguraba a Nara que desconocía la verdadera personalidad del deportista: "Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos, no quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco", confesaba la actriz. "Tranquila. ¿Tenés más?", respondía Wanda sin tapujos.

El punto de conflicto giraba en torno a si realmente hubo un encuentro íntimo entre Icardi y Suárez. "Tanto chat y venís y no cojo", sospechaba Nara. "Entiendo que te parezca una locura. Pero fue así", justificaba la actriz. "Ya sé. Lo digo por él", insistía Wanda.

La charla derivó en inquietudes más profundas. "Creo que está enfermo. No sé, por todo lo que me decís", analizaba Suárez. "¿Cómo llegás a lo otro sin hacer nada?", cuestionaba Nara. "Cada pareja es un mundo. Vos lo sabés mejor que nadie", argumentaba "La China". En otra parte de la conversación, Wanda reconstruía el relato de Icardi: "Él me decía: 'estábamos hablando y lo hice para no quedar como un boludo'. Me decía: 'no transamos, no cojimos, la mina no me tocó la pija'". "Me da pena que hable así de las mujeres. Como despectivo", lamentaba la actriz.

El intercambio avanzó con nuevas revelaciones. "Me dijo que no transaron. Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira. ¿Y por qué quiso hacer eso y no lo otro?", inquirió Wanda. "Y, es muy íntimo", respondió Suárez. "Obvio. Indispuesta te chupó", insistió la empresaria. "Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así", reconoció la actriz.

La tensión escaló cuando Nara lanzó una acusación. "Él me dijo que estabas indispuesta. Que vos se lo dijiste para engancharlo y que te cojiera". "¿Para engancharlo? ¿Cómo?", retrucó Suárez, dejando la duda sobre una supuesta estrategia para quedar embarazada.

Más adelante, la actriz sorprendió con una inesperada propuesta: "¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan? No sé qué decirte". "Naaaa. Me chupa un huevo", desestimó Nara. "Evidentemente te ama. Qué miedo el nivel de tóxico. Yo pensé que no había más que Benja", soltó Suárez en referencia a su ex Benjamín Vicuña.

La historia sumó un capítulo aún más insólito cuando Wanda compartió una conversación con Icardi. "Sabés que te conozco. Sé que siempre se te para", le recriminaba. "Porque vos valías la pena y yo sé lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos y lo que pensaba en vos. Entonces más me doy cuenta lo que sos para mí", intentaba justificar el delantero.

En otro tramo, ambas mujeres reflexionaron sobre las contradicciones del futbolista. "Él en la mente te decía que quería divorciarse y meterse con vos para estar de joda. No entiendo", afirmaba Wanda. "Me decía que no le gustaba la joda", replicaba Suárez. "¿Y me dice a mí egoísta? Flaco avisame que me garcho a otro yo", ironizaba la empresaria, sin hacer referencia a su vínculo con el jugador africano Keita Baldé.

El giro más inesperado llegó cuando Suárez lanzó una propuesta fuera de toda lógica: "O hacemos un trío", acompañando la frase con un emoji de risa. La reacción de Wanda no quedó registrada, pero difícilmente haya sido amistosa. El cierre de la conversación se dio entre reproches y resignación. "Es una locura que sin conocer a alguien escriba todo lo que escribió. Pero creo que es porque está desesperado. No sé. Ya te dije todo. Te mostré todo, de mujer a mujer. Evidentemente no voy a seguir hablando de esto todos los días porque tengo una vida yo también. Espero de corazón que puedas solucionarlo de la mejor manera. Te mando un beso", sentenció Suárez.

Los chats de China Suárez y Wanda Nara

china suarez wanda icardi trio

china suarez wanda icardi trio

china suarez wanda icardi trio

china suarez wanda icardi trio

china suarez wanda icardi trio

china suarez wanda icardi trio