Lionel Scaloni estuvo en Rosario para seguir a la Selección Sub-19
Acompañado por Aimar, Samuel y Ayala, el DT de la Selección argentina presenció el triunfo 1-0 sobre Uruguay en Newell's y volvió a poner la lupa sobre las promesas albicelestes.
Lionel Scaloni no descansa en su búsqueda por asegurar el futuro del seleccionado nacional. Apenas pocas horas después de reaparecer públicamente tras la final del Mundial para hablar sobre la transición en el plantel y su continuidad en el cargo, el entrenador de la Selección argentina sorprendió a todos al hacerse presente en la cancha de Newell's Old Boys para presenciar el triunfo 1-0 de la Sub 19 frente a Uruguay en los Juegos Suramericanos.
El director técnico santafesino no estuvo solo en la tribuna. Llegó acompañado por la plana mayor de su grupo de trabajo: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. Pese a que ingresaron al estadio una vez iniciado el partido, los campeones del mundo fueron recibidos con una cálida ovación por parte de los espectadores, quienes los aplaudieron e icónicamente al grito de "gracias, campeones" en su trayecto hacia el palco. Además, en la previa del encuentro, posaron con la camiseta rojinegra junto a Maxi Rodríguez.
Lionel Scaloni estuvo en Rosario para seguir a la Selección Sub-19
En lo estrictamente deportivo, el cuerpo técnico de la Scaloneta observó la trabajada victoria del conjunto dirigido por Diego Placente, que se impuso por la mínima diferencia gracias al gol anotado por Franco Domínguez a los 28 minutos del segundo tiempo. Con este resultado positivo, el combinado juvenil sumó tres puntos determinantes dentro del Grupo B para acomodarse en la tabla y mantener intactas sus oportunidades de clasificar a las semifinales, reponiéndose así de la caída por 2-1 sufrida en el debut ante Paraguay.
La presencia en Rosario refleja de forma concreta el plan de trabajo que lleva adelante la conducción de la Mayor: monitorear contantemente las divisiones juveniles para seguir de cerca a las proyectadas promesas. De hecho, esta postura coincide con las citaciones recientes de jóvenes talentos que Scaloni ya comenzó a foguear con el primer equipo, entre los que figuran Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Leonel Flores y Tobías Andrada.
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