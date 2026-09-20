Lionel Scaloni estuvo en Rosario para seguir a la Selección Sub-19

El director técnico santafesino no estuvo solo en la tribuna. Llegó acompañado por la plana mayor de su grupo de trabajo: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. Pese a que ingresaron al estadio una vez iniciado el partido, los campeones del mundo fueron recibidos con una cálida ovación por parte de los espectadores, quienes los aplaudieron e icónicamente al grito de "gracias, campeones" en su trayecto hacia el palco. Además, en la previa del encuentro, posaron con la camiseta rojinegra junto a Maxi Rodríguez.