A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity en Telefe
El reality culinario conducido por Wanda Nara vuelve a encender sus hornallas este domingo, con mucha competencia.
La quinta eliminación de la temporada, que vio partir al músico Walas el pasado miércoles, marcó un punto de inflexión en la cocina de MasterChef Celebrity, que se prepara este domingo para una nueva gala que se espera llena de sorpresas y emociones.
Luego de la emisión del jueves, el reality de Telefe cumple con su esquema habitual de descanso de fin de semana, dejando atrás las especulaciones sobre una posible emisión "extra" el viernes.
La competencia, conducida por Wanda Nara y el exigente y divertido jurado de chefs, retoma su continuidad este domingo a las 22:00 horas. Los participantes que lograron superar la "gala de última oportunidad" y el miércoles de eliminación volverán a la cocina para enfrentarse a nuevos desafíos y consignas que irán elevando la vara del certamen.
Tradicionalmente, esta edición de la competencia culinaria se emite de domingo a jueves. Si bien el programa sufrió inestabilidad en la grilla en el pasado, esta semana se mantiene el esquema, permitiendo a los seguidores reencontrarse con el drama y el sabor este domingo por la noche.
Hasta el momento, el reality de cocina furor de Telefe tiene cinco eliminaciones, pero también dos abandonos. Ya se fueron Jorge "Roña" Castro. Pablo Lescano (abandono voluntario por compromisos laborales), Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, Walas y Valentina Cervantes (abandono voluntario, aunque aún sigue saliendo al aire).
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
