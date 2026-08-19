Internaron a Alejandro Stoessel, el papá de Tini: qué se sabe sobre su estado de salud
El productor fue trasladado a un sanatorio de San Isidro luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.
Alejandro Stoessel, papá de Tini, fue internado en las últimas horas en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. La información fue dada a conocer este martes por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM, por América TV.
Según explicó el panelista, Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de emprender el regreso. Ante el cuadro, decidió acercarse a una guardia médica, donde los profesionales le realizaron distintos estudios y resolvieron que permaneciera internado para continuar bajo observación.
Qué se sabe sobre la salud de Alejandro Stoessel
“Hoy a las 5 de la tarde ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo. Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, explicó Ochoa al dar la información.
El periodista también recordó los antecedentes de salud del productor y la preocupación que atravesó la familia en una situación anterior, cuando Tini debió suspender compromisos profesionales debido al estado de su papá.
“Ya sabemos que Alejandro no goza de la mejor salud, todos sabemos lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por la salud de Alejandro y ahora él está internado”, señaló Ochoa.
De acuerdo con la información que trascendió en el programa, Stoessel no se encuentra en terapia intensiva y permanece consciente. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre los motivos específicos que llevaron a los médicos a decidir su internación.
“El dolor que tenía, que era un dolor agudo en el pecho”, agregó el panelista al referirse al cuadro que presentó el productor.
El acompañamiento de la familia
Durante las primeras horas de la internación, Alejandro estuvo acompañado por sus familiares. Según contó Ochoa, Fran, uno de sus hijos, fue quien lo llevó al sanatorio para que pudiera recibir atención médica.
Por el momento, la información disponible surgió de lo comunicado en LAM y no existe un parte médico oficial sobre el estado de salud de Stoessel. Su entorno permanece a la espera de la evolución y de los resultados de los estudios médicos.
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