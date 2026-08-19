Internaron a Alejandro Stoessel, el papá de Tini: qué se sabe sobre su estado de salud

De acuerdo con la información que trascendió en el programa, Stoessel no se encuentra en terapia intensiva y permanece consciente. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre los motivos específicos que llevaron a los médicos a decidir su internación.

“El dolor que tenía, que era un dolor agudo en el pecho”, agregó el panelista al referirse al cuadro que presentó el productor.

El acompañamiento de la familia

Durante las primeras horas de la internación, Alejandro estuvo acompañado por sus familiares. Según contó Ochoa, Fran, uno de sus hijos, fue quien lo llevó al sanatorio para que pudiera recibir atención médica.

Por el momento, la información disponible surgió de lo comunicado en LAM y no existe un parte médico oficial sobre el estado de salud de Stoessel. Su entorno permanece a la espera de la evolución y de los resultados de los estudios médicos.