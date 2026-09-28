La teoría sobre el pelo de Tini Stoessel en el show de Lali Espósito: ¿palito para Alejandro Stoessel?

Con la reaparición del antiguo posteo de Stoessel en las redes, una gran cantidad de internautas analizó la elección cromática del look de la artista como un tiro de elevación sutil dirigido al productor. De acuerdo con las interpretaciones vertidas por el público en las redes sociales, el color elegido por la estrella pop funcionó como una respuesta directa y una manera de tomarse con ironía aquella vieja burla del pasado, demostrando que las especulaciones de enfrentamiento quedaron definitivamente atrás.