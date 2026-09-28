La teoría sobre el pelo de Tini Stoessel en el show de Lali Espósito: ¿palito para Alejandro Stoessel?
A través de redes sociales, surgió la teoría de que la cantante usó el cabello lila para dejarle un mensaje a su padre quien se burló de Lali.
El Estadio Monumental fue el escenario de un cruce histórico para la música pop argentina. Tini Stoessel y Lali Espósito compartieron escenario por primera vez este fin de semana en River, haciendo realidad la ilusión de miles de seguidores que esperaban con ansias este encuentro.
Luciendo ambas vestuarios de novia, las artistas cautivaron a los presentes al cantar en dúo el emblemático tema "Like a Virgin", de Madonna, sumado a la interpretación conjunta de "1Amor". En el marco de la compleja situación económica y familiar que la rodea, la exprotagonista de la pantalla chica dio el presente tras la invitación de la intérprete y sorprendió a la audiencia con un radical cambio de imagen.
Además de su vestuario blanco en sintonía con el de su colega, la joven captó todas las miradas al presentarse con el cabello teñido de color lila.
La teoría de los fanáticos y la irónica respuesta a un tuit de Alejandro Stoessel
El renovado tono de cabello de la cantante no pasó desapercibido en el entorno digital. Rápidamente, los usuarios de la red social X rescataron una antigua publicación realizada por el padre de la artista, el productor Alejandro Stoessel, el 1 de junio de 2013, en la cual el empresario había expresado lo siguiente: "¿Sabes cómo se dice LALI al revés? LILA, porque es casi Violetta".
Aquel mensaje del directivo, redactado durante el momento de mayor exposición de la supuesta rivalidad entre las dos estrellas, cobró un valor renovado en las plataformas digitales tras este espectáculo masivo.
Con la reaparición del antiguo posteo de Stoessel en las redes, una gran cantidad de internautas analizó la elección cromática del look de la artista como un tiro de elevación sutil dirigido al productor. De acuerdo con las interpretaciones vertidas por el público en las redes sociales, el color elegido por la estrella pop funcionó como una respuesta directa y una manera de tomarse con ironía aquella vieja burla del pasado, demostrando que las especulaciones de enfrentamiento quedaron definitivamente atrás.
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