Tini y Lali, más unidas que nunca en medio del conflicto de la cantante con su papá: el inesperado dato

Acto seguido, Pallares reveló el particular apodo que el papá de Tini habría utilizado para referirse a la artista que por entonces era considerada una de las principales competidoras de su hija.

“Alejandro a Lali le decía Lila, porque nunca iba a ser Violeta ”, aseguró.

La frase hacía una clara referencia a Violetta, la serie de Disney estrenada en 2012 que tuvo a Tini como protagonista y significó su salto a la fama internacional. Por aquellos años, Lali ya había alcanzado una enorme popularidad de la mano de Casi Ángeles y también desarrollaba su carrera musical como integrante de Teen Angels.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las carreras de ambas tomaron sus propios caminos y aquella rivalidad que durante años les fue adjudicada quedó cada vez más lejos.

Tini y Lali sellaron su unión sobre el escenario de River

Más de una década después de aquellas comparaciones, Lali invitó a Tini a su tercer show en el estadio Monumental y juntas protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche.

Vestidas de novia y acompañadas por Marilina Bertoldi, interpretaron “Like a Virgin”, recreando la histórica puesta protagonizada por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

Pero la participación de Tini no terminó allí. Después del homenaje, Lali y Tini volvieron a quedar juntas sobre el escenario para cantar “1Amor”, ante la ovación del público.

El encuentro terminó de dejar atrás las versiones de enfrentamiento que las acompañaron durante años y dio paso a un emotivo intercambio entre las dos artistas.

Tini le agradeció a Lali por haberla convocado para participar de su “gran fiesta del pop” y recordó el vínculo que construyeron desde que eran chicas.

La respuesta de Lali terminó de resumir el sentido que tuvo para ambas encontrarse en ese escenario después de haber crecido bajo permanentes comparaciones: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

La frase cobró todavía mayor fuerza a partir de la revelación sobre la postura que habría tenido Alejandro Stoessel respecto de Lali en el pasado y en medio del actual conflicto entre Tini y su padre.

Lejos de aquellas rivalidades que durante años rodearon sus carreras, Tini y Lali eligieron mostrarse unidas y celebrar juntas el camino que cada una construyó dentro de la música.