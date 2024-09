Internaron a Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi

“Arrancó el fin de semana. Algo le molestaba, estaba irritable... Coincide con que le quitamos una medicación que tomaba a la noche. Habíamos hablado con el neurólogo, queríamos sacarle un medicamento, de haberlo hecho, hubiera sido positivo. En este caso, empezó a dormir mal y luego, desde el domingo, arrancaron estas crisis. Cada vez que lo traía para acá, le ponían un tranquilizante y se dormía, pero al día siguiente se levantaba con malestar. Entonces decidieron dejarlo en la clínica e ir evaluando día a día cómo se va sintiendo y cómo es su comportamiento. Además, regresamos al medicamento que le habíamos sacado para ver si podemos regularizarlo. Hizo una mejoría y eso es muy positivo. Estamos en permanente contacto con su neurólogo, el Dr. Alejandro Anderson”, agregó Luizzi.

Antonito ventura.jpg

Fabiana ante lo sucedido su cuerpo entró en alerta: “Paralelamente, me surgió un cuadro de estrés. Lo atendían a él en una cama, a mí en otra. Sentía que no me entraba el aire, me dolía el pecho, tenía palpitaciones. Como soy hipertensa, ayer y hoy tuvieron que asistirme. Pero acá estoy, fuerte, para afrontar esta situación con Antonito. De paso, los médicos me dijeron si quería hacerme estudios. Dije que ‘Sí' porque necesito estar bien, de pie, anímica y físicamente. Mi hijo me necesita, voy a poner todo de mi parte. Quiero vivir muchos años para acompañarlo a él que me necesita. Como mamá una se preocupa y el organismo pasa factura”.

La salud de Antonito

El niño de diez años, que nació de forma prematura, sufre de una encefalopatía crónica por la cual enfrenta desafíos en el habla y apenas pronuncia algunas palabras. El año pasado, en una entrevista en LAM, Fabiana compartió las dificultades que enfrenta Antonito desde que nació. “Puede evolucionar mucho, está experimentando grandes cambios”.

Siguiendo el consejo de un médico, Liuzzi nunca comparó a su hijo con otros niños y le brinda los tratamientos necesarios para que evolucione. “Vamos viendo qué lo hace progresar”, explicó. Aunque las esperanzas de que el niño pueda ampliar su vocabulario siguen siendo altas, Fabiana no pierde la fe y sostiene que solo Dios sabe cómo y cuándo sucederá.

Esta no es la primera vez que el pequeño sufre complicaciones de salud. En junio de 2023, el menor fue internado a raíz de un cuadro de neumonía y dengue. En aquel entonces, en diálogo con Teleshow, Luis Ventura había sacado a relucir de la salud del chico. “Le hicieron tres laboratorios, estudios sobre sangre infectada y fluidos, a ver a qué reaccionaba. Los tres estudios dieron bien, por lo cual el dengue está controlado, que era una pérdida permanente de plaquetas, que lo produce esa enfermedad”, comentó.

Con respecto a la neumonía, el periodista destacó que en ese momento aún tenía “una especie de fritura en la respiración, en el pulmón izquierdo. Una neumonía que tiene alojada solo en el pulmón. Esperamos el alta, pero para que se quede en casa, no para que vaya al colegio ni esté saliendo, esa es por lo menos la proyección”.

Luis ventura y su hijo.jpg