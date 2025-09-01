MinutoUno

Internaron a Christian Sancho y generó preocupación: "El cuerpo avisa"

El modelo usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y explicar qué fue lo que pasó.

En las últimas horas, Christian Sancho causó preocupación al darse a conocer una foto en el hospital. En medio de tantas especulaciones, el modelo usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y explicar lo que pasó.

Primero, Celeste Muriega compartió en sus historias de Instagram una imagen de Christian Sancho acostado con suero en una cama de hospital, y escribió: "Hubo parada técnica". Ya este domingo por la tarde, la artista calmó las aguas y comunicó que su pareja ya había recibido el alta médica.

“Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, escribió Christian a través de sus historias de Instagram.

A modo de reflexión, señaló: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Para cerrar, agradeció la atención médica y el apoyo de su pareja. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

Si bien no dio detalles de lo sucedido, Sancho aseguró que en la semana profundizará sobre la situación que le tocó vivir.

