Internaron a Christian Sancho y generó preocupación: "El cuerpo avisa"

Para cerrar, agradeció la atención médica y el apoyo de su pareja. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

Si bien no dio detalles de lo sucedido, Sancho aseguró que en la semana profundizará sobre la situación que le tocó vivir.