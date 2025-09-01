Mica Viciconte opinó del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Armaron un circo"

Nicole Neumann cortó abruptamente una nota tras una incómoda pregunta: "No me interesa"

Nicole Neumann participó de una entrevista a través de un móvil de LAM (América), en una charla que comenzó con tono relajado pero que terminó de forma abrupta, dejando descolocado a Pepe Ochoa, quien se encontraba reemplazando a Ángel de Brito en la conducción.

¿Qué pasó con Nicole Neumann en LAM?

La nota empezó de manera distendida mientras la modelo se encontraba en un evento de moda y fue abordada con preguntas generales y sobre temas amenos: "¿Cómo estás Nicole? ¿Cómo estuvo el viaje a Estados Unidos? ¿Cómo fue el regreso al país?", fueron algunas de las preguntas iniciales que lanzó Pepe Ochoa.

"Disfrutando de una noche de gala y de moda con mis hijas, estamos todas juntas, así que feliz", respondió Nicole con una sonrisa.

Luego, se refirió al reciente viaje que hizo junto a su familia: "Fuimos a ver a mi papá, hace un montón de años que yo no iba, las chicas no habían ido nunca, así que estuvo súper lindo". Y agregó detalles del reencuentro: "Pudieron ver un poco dónde vive su abuelo, cómo vive, de qué trabaja. Siempre es lindo también disfrutar, recorrer lugares nuevos, culturas nuevas. Los viajes en familia son súper enriquecedores".

Sobre el regreso a la Argentina, la modelo comentó que todo salió mejor de lo esperado: "Nuestro mayor temor era cómo la iba a llevar Cruz, porque eran como 20 horas para llegar, cambios de avión, tren... y la verdad que el gordo se portó divino, durmió todo el vuelo, así que ninguna queja, todo lindo, por suerte".

Hasta ese momento, la entrevista se desarrollaba con total normalidad. Sin embargo, cuando Marcela Feudale tomó la palabra e hizo una pregunta más directa, el clima cambió. La panelista quiso saber si era verdad que Nicole se había alejado del programa Los 8 escalones (El Trece) porque la conducción pasaría a manos de Pampita, su eterna rival.

La modelo respondió sin rodeos: "Me imaginé que iban a decir eso, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes, de irme de viaje, ya era un tema hablado, después volviendo, recién me enteré de que empezaba a conducir Carolina".

Sin embargo, el verdadero quiebre se dio cuando se abordó un tema mucho más sensible: la situación judicial con su expareja, Fabián Cubero. Fue entonces cuando Nicole comenzó a evidenciar incomodidad. "Yo todo bien con mi vida, por suerte, feliz, trabajando, con una familia divina, la verdad que no tengo lugar para estar pensando en cosas que... a esta altura de mi vida, solo quiero el disfrute, lo lindo, estar en paz conmigo y con mi familia", comenzó diciendo.

Luego, visiblemente molesta, añadió: "No tengo ni idea, ni lo que dicen, me importa lo que digo yo, mi vida, mi familia, no me interesa, de verdad, te juro, ni me interesa escuchar, estoy mucho más allá". Finalmente, Nicole decidió cerrar la nota con una breve despedida: "Y estoy acá, disfrutando de una gala con mis hijas, una noche de moda, así que les dejo un beso grande, y ya me quiero ir porque tengo el bebito, y todavía no entré al evento, así que les dejo un beso grande".

Tras la inesperada salida de la modelo, Pepe Ochoa intentó aclarar lo sucedido ante la audiencia: "Obviamente le teníamos que preguntar, no queríamos fingir demencia".