Internaron de urgencia a Alfredo Casero: qué le pasó y cómo está

Su estado ya era delicado: además del deterioro en la articulación, tenía comprometida una de sus piernas, lo que lo obligó en el último tiempo a movilizarse en silla de ruedas tras sus funciones teatrales y a recurrir a inyecciones de calmantes para soportar el dolor luego de largas jornadas de trabajo.

Alfredo Casero

El actor llegó acompañado por su hija Minerva, quien se encargó de los trámites administrativos en la recepción. En las imágenes de Infobae, se lo ve de pie, apoyado en el mostrador, con una campera azul con el logo de la NASA, un short verde y mocasines celestes.

Otra de las fotos muestra al actor en la sala de espera, con gesto serio, mientras esperaba el ingreso a su habitación. En el fondo, se observan otros pacientes en la clínica. Finalmente, una tercera imagen lo muestra sentado, con la mirada baja y la vista en un punto fijo, esperando ser llevado a su habitación antes de la cirugía.

El malestar en la cadera del humorista no es algo nuevo, sino que tiene antecedentes. Fuentes allegadas indicaron que su estado se debe, en parte, a complicaciones derivadas de su sobrepeso anterior. No perdió la oportunidad de usar la ironía cuando, meses atrás, un cronista lo abordó sobre su problema de cadera a las afueras del centro de salud. “No, la traje para laburar”, respondió con sarcasmo

Casero, reconocido por su trabajo en la televisión y el teatro, había retomado recientemente las funciones de Cha cha cha, espectáculo que marcó una generación en los años 90 y que volvió a escena con gran éxito.