Mariana Nannis reveló qué tendría que pasar para recomponer el vínculo con Alex Caniggia
Después del acercamiento con Charlotte dentro de Gran Hermano, Mariana Nannis se refirió a la relación con su hijo y también habló de su nieta Venezia.
El reciente acercamiento entre Mariana Nannis y Charlotte Caniggia volvió a poner bajo la lupa la relación de la mediática con sus hijos. Luego del contacto que tuvo con Charlotte en Gran Hermano 2026, Nannis fue consultada sobre Alex Caniggia y se refirió al vínculo que mantienen actualmente.
Durante una entrevista con Marina Calabró y Guido Zaffora en El Observador, la mediática dejó en claro que no tiene las puertas cerradas para su hijo. Aunque actualmente permanecen distanciados, sostuvo que la posibilidad de reencontrarse continúa vigente y que no será ella quien imponga las condiciones para que eso suceda.
“Cuando él se quiera acercar, yo acá estoy, soy su mamá. Siempre voy a ser su mamá”, afirmó Nannis al explicar cuál es su postura frente a un eventual acercamiento de Alex.
¿Se acerca el encuentro entre Mariana Nannis y Alex Caniggia?
La declaración llegó luego de que le preguntaran directamente por la relación con su hijo y por los sentimientos que mantiene hacia él. En ese sentido, la mediática admitió que la distancia no modificó el cariño que siente por Alex. “Obviamente que lo extraño, es mi hijo”, reconoció.
A lo largo de los últimos años fueron numerosas las versiones que circularon alrededor de los conflictos familiares de los Caniggia. Sin embargo, Nannis prefirió no darle entidad a buena parte de esas informaciones y cuestionó las distintas versiones que se difundieron públicamente.
“Dicen cada barbaridad... ¿Vas a creer todas las barbaridades que dicen? Imposible”, expresó. De esta manera, Nannis evitó confirmar los rumores sobre las diferencias con Alex y optó por remarcar que, más allá de lo ocurrido entre ambos, mantiene una postura abierta frente a la posibilidad de recuperar el contacto.
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