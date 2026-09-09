Paulo Londra se presentará en Buenos Aires para cerrar el año: cómo comprar las entradas

Las localidades podrán conseguirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Paulo Londra y un 2026 marcado por su crecimiento internacional

El anuncio llega después de un año de fuerte actividad para el cordobés. Londra comenzó 2026 con su paso por el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, y luego regresó a Lollapalooza Argentina después de siete años. Allí fue el único headliner nacional y actuó frente a más de 100 mil personas.

Además, recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel y concretó su debut en Estados Unidos con presentaciones en Nueva York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles.

Su agenda internacional también incluyó shows en Bogotá, Puebla, Mérida, Monterrey y Santiago de Chile, además de una presentación con localidades agotadas en el Estadio Nacional de Lima.

En paralelo a la gira, el músico comenzó a mostrar el sonido de su próximo trabajo discográfico. En agosto estrenó "me asfixia LA CIUDAD", primer adelanto del álbum que prepara y una canción realizada junto a los productores Lisan y Tiano.

El tema presenta una faceta más íntima del artista y gira alrededor de la necesidad de alejarse del ritmo acelerado de la ciudad, con el amor como espacio de refugio y tranquilidad.

De las batallas de freestyle a los récords internacionales

Antes de convertirse en una figura internacional, Londra dio sus primeros pasos en competencias amateurs de freestyle y participó de El Quinto Escalón. Su crecimiento fue vertiginoso: en 2018 ya se había convertido en el artista argentino más escuchado en Spotify y YouTube, mientras que "Adán y Eva" llegó al primer puesto en España.

También se convirtió en el primer cantante argentino en superar los mil millones de reproducciones en Spotify con una canción propia y en ingresar al Billions Club de la plataforma. A su vez, fue el primer artista nacional en superar las 10 mil millones de visualizaciones en YouTube.

Su álbum debut, Homerun, publicado en 2019, alcanzó el primer puesto de Spotify en Argentina y acumuló más de 8.700 millones de reproducciones. Tras varios años alejado de los lanzamientos, regresó en 2022 con Back to the Game, proyecto que incluyó colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Timbaland, Feid y Duki.

En 2025 lanzó el EP Versus y sumó colaboraciones con María Becerra, Luisa Sonza, Wisin y RVFV. Ahora, mientras prepara su próximo disco, Londra cerrará 2026 nuevamente frente al público de Buenos Aires con una fecha que combinará sus clásicos con el comienzo de una nueva etapa musical.