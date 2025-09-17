El método que lleva solo 5 minutos al día para recuperar la cintura

Según el entrenador personal Mallory Creveling, citado por Health, aunque no existen soluciones mágicas, el método de la toalla puede favorecer la alineación del cuerpo, corrigiendo la inclinación pélvica hacia adelante y generando visualmente una cintura más estrecha. Cómo hacer el método Fukutsudzi:

Tomá una toalla y enrollala firmemente.

y enrollala firmemente. Colocá la toalla debajo de la zona lumbar (espalda baja).

(espalda baja). Acostate sobre la toalla con las piernas estiradas y los pies juntos (pulgares tocándose).

y los (pulgares tocándose). Extendé los brazos por encima de la cabeza , con las palmas hacia abajo .

, con las . Mantené la posición durante 5 minutos diarios , respirando de manera constante.

, respirando de manera constante. Repetí todos los días para mejorar la alineación de la columna, la pelvis y la posición de costillas y caderas, logrando un efecto visual de cintura más estrecha.

Este método es ideal para principiantes o personas con movilidad reducida, ya que ayuda a aliviar tensiones en la zona lumbar y mejora la postura corporal.

Sin embargo, es clave entender que el método Fukutsudzi no reemplaza la actividad física ni reduce la grasa localizada; su efecto en la cintura se limita a una corrección postural, no a un cambio estructural real.