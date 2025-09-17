El método que lleva solo 5 minutos al día para recuperar la cintura
Descubrí el ejercicio olvidado que ayuda a recuperar la cintura en solo minutos, cómo se realiza y por qué funciona en esta nota.
El Fitness y el cuidado de la salud muestran que la circunferencia de la cintura es un mejor indicador de riesgo de enfermedades cardíacas que el índice de masa corporal (IMC), según el Dr. Osama Hamdy, afiliado a Harvard. Más detalles acá.
Por eso, reducir el tamaño de la cintura es clave, y la actividad física resulta fundamental. Un ejercicio olvidado, conocido como método Fukutsudzi, promete recuperar la cintura en solo 5 minutos diarios.
El ejercicio para una cintura más definida
El método Fukutsudzi es una técnica japonesa creada por el Dr. Toshiki Fukutsudzi, diseñada inicialmente para mejorar la postura y aliviar dolores de espalda. Con el tiempo, se descubrió que también ayuda a recuperar la cintura de manera sencilla, usando solo una toalla, 5 minutos diarios y combinándolo con una dieta saludable. Esta técnica alcanzó gran popularidad en 2020 gracias a un video viral en TikTok (@tiabagha), donde se mostraba cómo tonificar los abdominales usando únicamente una toalla y dedicando pocos minutos al día.
Es importante destacar que no es un método para bajar de peso, sino un truco que mejora la apariencia del abdomen mediante la redistribución de la grasa y la corrección de la postura, especialmente en la zona lumbar.
Según el entrenador personal Mallory Creveling, citado por Health, aunque no existen soluciones mágicas, el método de la toalla puede favorecer la alineación del cuerpo, corrigiendo la inclinación pélvica hacia adelante y generando visualmente una cintura más estrecha. Cómo hacer el método Fukutsudzi:
- Tomá una toalla y enrollala firmemente.
- Colocá la toalla debajo de la zona lumbar (espalda baja).
- Acostate sobre la toalla con las piernas estiradas y los pies juntos (pulgares tocándose).
- Extendé los brazos por encima de la cabeza, con las palmas hacia abajo.
- Mantené la posición durante 5 minutos diarios, respirando de manera constante.
- Repetí todos los días para mejorar la alineación de la columna, la pelvis y la posición de costillas y caderas, logrando un efecto visual de cintura más estrecha.
Este método es ideal para principiantes o personas con movilidad reducida, ya que ayuda a aliviar tensiones en la zona lumbar y mejora la postura corporal.
Sin embargo, es clave entender que el método Fukutsudzi no reemplaza la actividad física ni reduce la grasa localizada; su efecto en la cintura se limita a una corrección postural, no a un cambio estructural real.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario