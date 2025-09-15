El truco para terminar con la flacidez en el cuello: cómo hacerlo
La especialista en fisioterapia explicó en un vídeo de FisioOnline la relevancia de fortalecer y tonificar esa zona clave para la salud del cuerpo.
Cuando se habla de tonificación corporal, la mayoría piensa en brazos, abdomen o piernas, con rutinas fáciles como Pilates para fortalecer músculos o reducir grasa visceral. Sin embargo, hay zonas que suelen pasarse por alto, pero son igual de importantes para la salud.
La fisioterapeuta Daniela Toro destaca el cuidado del cuello, recordando que, aunque básico, ejercitar esta área es clave. Incorporar movimientos simples para fortalecer y estirar el cuello ayuda a mejorar postura, prevenir tensiones y dolores, y mantener un bienestar general. Este enfoque demuestra que la tonificación va más allá de lo visible y es fundamental para la salud integral.
El truco para eliminar la papada
A través del canal de YouTube FisioOnline, la especialista en fisioterapia de la región facial y cervical destaca la importancia de ejercitar y tonificar el cuello para mantener una buena salud integral. En su video, la experta explica que una musculatura débil en esta zona, especialmente del músculo platisma, puede generar hipotonía, favoreciendo la aparición de papada y afectando tanto la estética como el bienestar físico. Por eso, propone movimientos específicos que fortalecen y estiran la zona, mejorando la postura y reduciendo la tensión en la parte superior de la espalda.
La fisioterapeuta enfatiza que estos ejercicios deben realizarse de forma controlada, con movimientos dinámicos pero conscientes, acompañados de un masaje rítmico y profundo sin causar dolor. Basta con dedicar cinco minutos al día, aplicar aceite o crema, realizar entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio, tres veces por semana. La constancia permite no solo tonificar la musculatura, sino también mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece la oxigenación y nutrición de los tejidos, aportando beneficios concretos para la salud.
Además, la tonificación del cuello contribuye a la armonía estética del rostro y la zona cervical, un aspecto que a menudo se descuida frente a otras áreas del cuerpo. Diversos estudios respaldan estos beneficios, señalando que mantener esta musculatura activa y fuerte ayuda a prevenir dolores crónicos y mejora la postura general.
Incorporar esta rutina sencilla no reemplaza la supervisión profesional, pero sí ofrece una herramienta accesible para cuidar el cuello, mejorar la circulación y reforzar la tonicidad muscular. En definitiva, fortalecer el cuello es un paso clave para mejorar la salud, la postura y la estética, demostrando que incluso zonas que solemos pasar por alto merecen atención constante dentro del cuidado corporal diario.
