El truco para terminar con la flacidez en el cuello: cómo hacerlo

Además, la tonificación del cuello contribuye a la armonía estética del rostro y la zona cervical, un aspecto que a menudo se descuida frente a otras áreas del cuerpo. Diversos estudios respaldan estos beneficios, señalando que mantener esta musculatura activa y fuerte ayuda a prevenir dolores crónicos y mejora la postura general.

Incorporar esta rutina sencilla no reemplaza la supervisión profesional, pero sí ofrece una herramienta accesible para cuidar el cuello, mejorar la circulación y reforzar la tonicidad muscular. En definitiva, fortalecer el cuello es un paso clave para mejorar la salud, la postura y la estética, demostrando que incluso zonas que solemos pasar por alto merecen atención constante dentro del cuidado corporal diario.