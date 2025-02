Internaron de urgencia a Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez: ¿qué pasó?

image.png

La mujer se encuentra en el sanatorio Mater Dei, ubicado a pocas cuadras de su domicilio de Barrio Parque, acompañada por su mamá, quien tenía previsto viajar a Punta del Este. Marcela Tauro informó en Intrusos (América TV) que la nueva internación se debió al intenso dolor que aún padece. “Terapia o control del dolor. Fue muy fuerte el trauma que sufrió. Tiene mucho dolor y anoche Susana la internó en el Mater Dei. Ya están con un médico permanente”, detalló la periodista.

Cabe destacar que, hace unos días atrás, Mecha había sufrido una caída en el garaje de su casa. En diálogo con Puro Show, Susana expresó que se había asustado mucho en ese momento. “Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, relató. Además, esta no es la primera vez que debe someterse a intervenciones médicas por su cadera. Por el momento, no se supieron más detalles de cómo se encuentra.

Lo último que se conoció fue que se encontraba con grandes dolores, y por eso decidieron que la vieran los médicos. La diva todavía no definió su agenda, ni canceló el viaje a Punta del Este que tenía planificado. Sin embargo, se encuentra junto a su hija en el sanatorio y la acompañará en todo momento.