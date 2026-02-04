Gran Hermano Generación Dorada: qué figura es baja de último momento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2019201907298836881?t=WKpeXKTLYnAvo9oDBbUOBQ&s=19&partner=&hide_thread=false NACHO CASTAÑARES NO FORMARÁ PARTE DEL STAFF



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/jLy06mbS9F — América TV (@AmericaTV) February 5, 2026

Según contó, desde el canal le plantearon un escenario distinto al que él esperaba: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que yo venía teniendo o el que yo pensaba que iba a tener”. Esa situación fue la que terminó de inclinar la balanza, aunque no ocultó su malestar por la manera en la que se enteró.