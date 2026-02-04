Gran Hermano Generación Dorada: qué figura es baja de último momento
El reality todavía no arrancó, pero ya suma su primera ausencia resonante y se generó una interesante polémica.
Este miércoles por la noche, en LAM se encendieron las alarmas alrededor de Gran Hermano Generación Dorada. A pocas semanas del estreno, Ángel de Brito confirmó que una figura no integrará el ciclo, una decisión que sorprendió tanto a los fanáticos como a la persona.
La baja inesperada es Nacho Castañares y la noticia generó un gran revuelo. El subcampeón de la edición 2022/2023 venía de participar activamente en los streams oficiales del programa durante la última temporada, por lo que su continuidad parecía casi un hecho. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo y fue el mismo Nacho quien explicó lo ocurrido en un video grabado especialmente para el programa.
“Me están preguntando si voy a seguir o no (...) Bueno, la realidad es que este año no, no voy a formar parte de Gran Hermano, no voy a formar parte de stream de Telefé por ahora”, dijo con tono serio, dejando en claro que la decisión ya estaba tomada.
Según contó, desde el canal le plantearon un escenario distinto al que él esperaba: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que yo venía teniendo o el que yo pensaba que iba a tener”. Esa situación fue la que terminó de inclinar la balanza, aunque no ocultó su malestar por la manera en la que se enteró.
“Mi única molestia es que no me enteré de la forma que capaz yo sentía que me tendría que haber enterado”, agregó, dejando entrever que el vínculo no se rompió por el qué, sino por el cómo.
De todos modos, Nacho aclaró que seguirá enfocado en sus propios proyectos, como el teatro y su stream personal, y buscó bajar la espuma alrededor del conflicto. “Obviamente estoy súper agradecido siempre a Telefé y a Gran Hermano, pero este año no voy a formar parte y estaremos haciendo otras cositas por otros lados”, cerró.
