Ex Gran Hermano explotó por la crisis en la industria textil: "Libertad... para unos pocos"

Para cerrar, la influencer hizo un llamado directo a la acción y apeló a la solidaridad del público. “Hoy solo te pido que apoyes la industria argentina, apoyá a un emprendedor”, expresó, acompañando el mensaje con banderas argentinas y firmando el texto con su nombre. El posteo generó repercusión entre sus seguidores y reabrió el debate sobre el rol de las figuras públicas a la hora de involucrarse en temas sociales y económicos.