Ex Gran Hermano explotó por la crisis en la industria textil: "Libertad... para unos pocos"

La ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la crisis del sector y pidió apoyo.

Flor Cabrera, ex participante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores con un contundente posteo en redes sociales en el que manifestó su malestar por la situación que atraviesa la industria textil en Argentina. Con un mensaje directo y cargado de cifras alarmantes, la influencer decidió alzar la voz en un contexto que, según expresó, está marcado por la polarización y la falta de respuestas concretas para los trabajadores.

En su publicación, Flor hizo referencia a la pérdida de miles de empleos y al cierre de empresas y pymes del rubro. “Al rubro textil lo están fundiendo”, escribió, y remarcó que ya se perdieron 16.000 puestos de trabajo y que 466 empresas debieron cerrar sus puertas. Además, apuntó contra el sistema de importaciones, al que definió como “un colador”, beneficiando, según sus palabras, solo a unos pocos.

La ex Gran Hermano también cuestionó el discurso político que habla de “cambio” y “libertad”, al que puso en duda con una frase irónica: “Eso es lo que nos quieren vender”. En ese sentido, sostuvo que las consecuencias de las decisiones económicas recaen principalmente sobre los trabajadores, a quienes definió como quienes “pagan impuestos” y “dan puestos de trabajo”.

Lejos de posicionarse explícitamente en un espacio político, Cabrera dejó en claro que su intención fue visibilizar una problemática que atraviesa a miles de familias. “Decir algo es estar de un lado o del otro de la grieta”, reflexionó, aunque aclaró que el silencio ya no es una opción frente a la crisis que describe.

Para cerrar, la influencer hizo un llamado directo a la acción y apeló a la solidaridad del público. “Hoy solo te pido que apoyes la industria argentina, apoyá a un emprendedor”, expresó, acompañando el mensaje con banderas argentinas y firmando el texto con su nombre. El posteo generó repercusión entre sus seguidores y reabrió el debate sobre el rol de las figuras públicas a la hora de involucrarse en temas sociales y económicos.

