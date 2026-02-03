Quiénes serán los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada
Con entre 24 y 30 participantes y un proceso de selección exigente, la nueva edición del reality celebra los 25 años del formato.
A días del estreno de Gran Hermano Generación Dorada, empiezan a conocerse definiciones clave sobre quiénes serán los participantes que ingresarán a la casa más famosa del país. Aunque todavía no se revelaron identidades, sí quedó en claro el criterio que guiará esta edición especial: no habrá famosos ni ingresos testimoniales, sino personas dispuestas a jugar de verdad.
Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, Santiago del Moro fue contundente al describir el espíritu del ciclo que celebra los 25 años del formato: “Es un formato amado, denostado y criticado. Nunca pasa desapercibido y este 2026 festejamos los 25 años”, expresó el conductor.
Lejos de las versiones que hablaban de una edición con celebridades, Del Moro marcó una diferencia tajante respecto a otros realities: “No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No los buscamos a los famosos. No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting. Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no”.
En ese sentido, remarcó el nivel de compromiso que exige el encierro: “Es poner la vida en pausa y entrar, tiene que entrar gente apasionada. No es lo mismo venir a Gran Hermano que a Masterchef Celebrity, vos vas a cocinar y te volvés a casa, acá no”.
Del Moro también fue categórico al rechazar la idea de ingresos breves o simbólicos: “Es un insulto al formato que digan que hay famosos que entran dos o tres días para después irse. Acá el que entra es para jugar”, enfatizó.
Respecto al proceso de selección, el conductor detalló que hubo tres vías para llegar a la casa: el casting abierto por la web, la convocatoria directa de la producción y el casting presencial realizado en diciembre de 2025. De ese proceso surgieron 42 preseleccionados, quienes atravesaron análisis psicofísicos y grabaron sus presentaciones. Sin embargo, aclaró que no ingresarán todos: el número final de jugadores será entre 24 y 30 participantes, tras un último corte.
“No se buscan estelaridades. Tienen que entrar a jugar y los currículums o fandoms van a quedarse en la puerta”, subrayó Del Moro, aunque evitó revelar si entre los seleccionados hay personas conocidas del ambiente mediático. También aclaró que las convocatorias realizadas no implicaron un pase directo, sino una instancia previa para luego acceder al casting formal.
