Quiénes serán los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Respecto al proceso de selección, el conductor detalló que hubo tres vías para llegar a la casa: el casting abierto por la web, la convocatoria directa de la producción y el casting presencial realizado en diciembre de 2025. De ese proceso surgieron 42 preseleccionados, quienes atravesaron análisis psicofísicos y grabaron sus presentaciones. Sin embargo, aclaró que no ingresarán todos: el número final de jugadores será entre 24 y 30 participantes, tras un último corte.

“No se buscan estelaridades. Tienen que entrar a jugar y los currículums o fandoms van a quedarse en la puerta”, subrayó Del Moro, aunque evitó revelar si entre los seleccionados hay personas conocidas del ambiente mediático. También aclaró que las convocatorias realizadas no implicaron un pase directo, sino una instancia previa para luego acceder al casting formal.