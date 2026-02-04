Gran Hermano Generación Dorada: qué es la puerta roja

Entre las incorporaciones que más ruido generaron se destaca la puerta roja, un elemento completamente nuevo que formará parte de la casa y que ya despierta especulaciones entre los fanáticos. Según reveló el conductor, estará ubicada en el jardín, a la vista de todos los participantes, y se convertirá en una presencia constante capaz de alterar estrategias, vínculos y decisiones clave. “Van a pasar cosas”, deslizó Del Moro, fiel a su estilo, sin entrar en precisiones.