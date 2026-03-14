"Invaden tu intimidad": el mal momento que vivió Yanina Latorre en Uruguay y que terminó con una denuncia
Con la idea de tomarse unos días de descanso, la conductora viajó a Punta del Este con amigas, pero el comienzo del viaje no fue como esperaba.
Lo que debía ser un viaje tranquilo de Yanina Latorre a Punta del Este terminó generando enojo en la panelista, que decidió contar en sus redes sociales una serie de inconvenientes que vivió desde el comienzo del traslado.
El primer problema surgió con el vuelo, que originalmente estaba programado para las 8.30 pero terminó saliendo dos horas más tarde. Molesta por la situación, compartió su descargo con seguidores: “Me levanté a las 5 de la mañana al ped…”. Luego aclaró que el retraso no se debió a la aerolínea, sino a las condiciones climáticas en destino, ya que el aeropuerto esteño permaneció cerrado por la niebla durante ese período. Con ironía, resumió la situación: “Un vuelo a Punta del Este, que son 20 minutos de vuelo, estuve 800 horas”.
Sin embargo, el mayor malestar llegó después, cuando revisó su equipaje al arribar. Desde Instagram relató el episodio que la sorprendió: “Llegué al aeropuerto, ¿y qué me pasó? Valija sin candado, me abrieron la valija y me la revolvieron”.
La conductora aseguró que no le faltaba nada, aunque sí notó que todo estaba desordenado. “No me robaron nada, pero me abrieron toda la valija, estaba todo hecho un bollo, me abrieron los neceser con los maquillajes, que ustedes saben, traigo un montón de cosas, soy exagerada, toda la roba revuelta”, explicó.
Luego agregó otro detalle que le llamó la atención: “Vieron que la valija tiene como un compartimiento con cierre, ese también me lo abrieron. No sé si a mucha gente, pero a la chica que estaba al lado mío le pasó exactamente lo mismo: valija sin candado y revuelta”.
A pesar del mal momento, Latorre contó que en ese momento no realizó un reclamo formal. “No nos quejamos porque no encontramos a la chica… y era ahorrarse un problema, porque había que hacer un fila, estar tres horas, no me robaron nada, a ella tampoco…pero ahora me arrepentí de no haber denunciado. ¿Me puede explicar por qué invaden tu intimidad?”, concluyó.
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