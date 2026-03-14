"Invaden tu intimidad": el mal momento que vivió Yanina Latorre en Uruguay y que terminó con una denuncia

El primer problema surgió con el vuelo, que originalmente estaba programado para las 8.30 pero terminó saliendo dos horas más tarde. Molesta por la situación, compartió su descargo con seguidores: “Me levanté a las 5 de la mañana al ped…”. Luego aclaró que el retraso no se debió a la aerolínea, sino a las condiciones climáticas en destino, ya que el aeropuerto esteño permaneció cerrado por la niebla durante ese período. Con ironía, resumió la situación: “Un vuelo a Punta del Este, que son 20 minutos de vuelo, estuve 800 horas”.